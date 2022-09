Alarma en River: ¿Gallardo pierde a su décimo jugador para los próximos partidos?

Marcelo Gallardo deberá armar un rompecabezas para formar el once de River que recibirá a Talleres de Córdoba el próximo fin de semana en el Monumental. Es que, además de no poder contar con los futbolistas que pertenecen a las selecciones sudamericanas, tendrá dos bajas por sanción y podría sumarse una más por lesión.

Enzo Pérez, cinco amarrillas, Andrés Herrera, expulsado ante San Lorenzo, Franco Armani, Paulo Díaz y Nicolás De la Cruz se irán , por la fecha FIFA, Juan Fernando Quintero, Rodrigo Aliendro, Robert Rojas y Felipe Peña Biafore se están recuperando, y a ese grupo podría sumarse Santiago Simón, quien se retiró del duelo ante el Ciclón con una molestia.

Ayer no se entrenó con normalidad y los estudios revelaron que padece un leve en su tobillo derecho, por lo que está en duda para el duelo del sábado a las 18. En principio, no se trataría de una lesión de gravedad, aunque su recuperación dependerá de si tiene afectado algún ligamento de la articulación. En total, si el volante no se recupera, serán 10 las bajas que tendrá el Muñeco.

El plantel, durante el ensayo del lunes, recibió la visita de Aliendro, quien pasó por el quirófano la semana pasada y se prepara para afrontar una larga recuperación tras su lesión. "¡Te esperamos, Rodrigo!", expresaron desde la cuenta oficial de Twitter del club de Núñez, junto a una imagen del mediocampista con otros futbolistas del plantel en el predio de Ezeiza.