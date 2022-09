US Open: el insólito blooper de Rafa Nadal que casi lo saca de la cancha

¡Qué susto, Rafa! El tenista español Rafael Nadal pasó en la madrugada de este viernes a la tercera ronda del US Open al derrotar a Fabio Fognini, pero no sin pasar algunos sobresaltos. Porque si bien lo deportivo no fue tan sencillo para el mallorquín, que batalló fuertemente durante los dos primeros sets y luego logró el pasaje por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1, un particular momento en el cuarto set casi le cuesta el partido: su raqueta rebotó en el piso y le pegó en la nariz, lo que le generó un mareo y le provocó un sangrado.

Nadal estuvo complicado en los dos primeros sets del encuentro ante el italiano: perdió el primero y, en el segundo, perdió cuatro juegos con su saque. Se recuperó la Fiera, como tantas veces. Nunca hay que darlo por muerto. Pero ese momento particular de la cuarta manga, cuando su raqueta golpeó su nariz, estuvo a punto de dejarlo fuera de combate.

El de Manacor devolvió exigido de revés y bajó los brazos con su raqueta, que rebotó en el piso y lo golpeó en la cara casi como un latigazo. Rafa sintió el golpe, soltó su elemento de juego y se acercó rápidamente a su silla para esperar atención médica. Por suerte, no pasó a mayores: Nadal terminó el partido con una bandita en la nariz.

El español se tomó su tiempo médico para recuperarse y volvió a la cancha sin problemas para terminar el duelo. Ya ganaba 3 a 0 en el cuarto set y estaba cada vez más cerca del triunfo.

Rafa Nadal returns to action after sustaining a cut on his nose. uD83DuDC4F pic.twitter.com/m6gOlcqk2K — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2022

Después del partido, Nadal se rio del incidente: "Quedé un poquito mareado al principio, fue un poquito doloroso, pero estoy bien. Me había pasado con un palo de golf, no con una raqueta". Más tarde, en sus redes sociales y todavía un poco averiado, el mallorquín publicó una foto con el pulgar arriba, una sonrisa y un mensaje: "Todo bien".

Así, 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1, Nadal venció a Fognini y avanzó a la tercera ronda del US Open 2022, donde se cruzará con el francés Richard Gasquet. Rafa podría volver al puesto número 1 del ranking ATP, hecho que se asegurará si logra el título, aunque caben otras posibilidades dependiendo de la posición final de Carlos Alcaraz y el actual líder Daniil Medvedev.