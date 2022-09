Sonríen Orsi y Gómez: el importante jugador de Godoy Cruz que renovó por un año más

Luego de una enorme y trabajada victoria ante Belgrano de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina, Godoy Cruz se prepara para seguir dando pelea en la Liga Profesional. El Tomba recibirá a Arsenal el próximo lunes, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas. En la previa de dicho duelo, la dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez recibió una gran noticia.

El mediocampista extendió su vínculo hasta el 31 de diciembre del 2023.

En las últimas horas se conoció que Nelson Acevedo, que fue elegido como la figura de la cancha en el triunfo ante el Pirata, extendió su contrato por 12 meses con el Bodeguero. Fue el mismo jugador quien dio la noticia en diálogo con radio Nihuil, luego de clasificarse entre los ocho mejores equipos del torneo más federal del país.

"Hemos renovado el contrato hasta diciembre del 2023, ya nos pusimos de acuerdo con los dirigentes, No fue difícil solucionarlo, tenia ganas de quedarme en Godoy Cruz y me pone muy feliz seguir en esta institución donde me siento muy cómodo", manifestó el mediocampista, cuyo vínculo llegaba a su fin el último día del actual 2022.

Sobre la alegría tras disputar los 90 minutos en San Luis, expresó: "Estoy contento por haber jugado los 90 minutos tras la lesión que tuve. Hay que sumarle que pasamos a la siguiente ronda de la Copa Argentina, un regalo para todos los hinchas que fueron a vernos a San Luis".

Con respecto al cariño del hincha, añadió: "Me siento muy agradecido por el cariño que me han brindado los hinchas de Godoy Cruz, y es algo que me ayuda para sumar mi granito de arena al equipo. Vine a tratar de salvar a Godoy Cruz de esta situación fea del descenso, siempre apoyo desde el lugar que me toca ocupar y trato de ser positivo para el grupo".

Para finalizar, el experimentado jugador recordó los difíciles momentos que le tocó atravesar este último tiempo: "Lamentablemente hace dos semanas falleció mi suegro. Él siempre me apoyó, después de los partidos me mandaba mensajes y me acordé de él, se me vinieron esas imágenes a la cabeza y me quebré un poco. El año pasado cuando vine a Godoy Cruz falleció mi papá y ahora sucedió lo de mi suegro. He vivido momentos muy duros, pero la vida es así y hay que meterle adelante".