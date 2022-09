La respuesta del Mago Coria a las críticas tras la eliminación de la Copa Davis: “Siempre es más fácil…”

La actuación de Argentina en esta Copa Davis fue decididamente flojo. Con aspiraciones de pasar a la fase final, perdió los tres partidos de la fase de grupos y terminó última en su zona que compartía con Suecia, Italia y Croacia. El head coach del equipo, Guillermo Coria, explicó la eliminación luego del tercer duelo condenatorio ante los croatas, al cual había llegado con chances de clasificación pese a haber caído en los primeros dos.

"Duele no haber cumplido el objetivo de pasar a cuartos de final. Estábamos con muchas ilusiones, por más que no íbamos ganando. Siempre estaba la esperanza de poder hacerlo en esta serie. Una pena. Dolorido porque a uno no le gusta perder. Se trabajó fuerte se trabajó bastante, mucha charla con el cuerpo técnico y con el diario del lunes, siempre es más fácil opinar y decir: '¿por qué no pusiste a este? o ¿por qué pusiste al otro?'. Pusimos al equipo que veíamos que estaba en condiciones y creíamos que era lo mejor para presentar en cada serie. Estábamos muy ilusionados de estar en la fase final de Málaga, en noviembre", arrancó diciendo el Mago, capitán del equipo argentino desde octubre del 2021.

La decisión más llamativa fue la exclusión de Diego Schwarztman, primera raqueta del equipo, tanto del segundo como del tercer partido. Después de perder el singles contra Mikael Ymer en la primera fecha ante Suecia, no jugó más. Sobre eso también habló Coria en una nota que le dio a TyC Sports: "Pusimos a Fran (Cerúndolo) para jugar con Coric por el nivel que demostró contra Sinner, que le jugó de igual a igual y estuvo muy cerquita de ganarle. Creíamos que estaba para ganarle a Coric, que viene con muchísima confianza. El Peque no tuvo un buen nivel el primer partido pero tiene mucha experiencia y Seba estaba con mucha confianza después de casi ganar el primer partido. Son decisiones, estábamos convencidos de que ese era el equipo y no nos salió bien. Estábamos convencidos de que los que entraron a jugar eran los que tenían que hacerlo".

Argentina cerró su participación en la fase de grupos con tres derrotas y un balance de 2-7 entre puntos ganados y perdidos. Perdió 2-1 contra Suecia e Italia (los dos puntos fueron conseguidos por el dobles Zeballos-González) y 3-0 frente a Croacia. Si derrotaba a los croatas y este domingo los italianos vencían a los suecos, tenía serias chances de clasificación.

"Sea cual sea la derrota duele. Más en esto que es Copa Davis, nosotros también sabíamos que nos íbamos a enfrentar con grandes jugadores porque -por más que el ranking no lo demuestre- ya han tenido buenos resultados en Copa Davis, han demostrado su nivel y sobre todo cuando uno juega con el nerviosismo siempre viniendo de abajo se hace más cuesta arriba. A lo mejor, eso también te juega un poquito en contra a la hora de estar el partido muy decisivo y la verdad que no nos salió para nuestro lado. A Cerúndolo, pobre, le tocó jugar dos partidos muy difíciles para debutar, pero lo hizo en un nivel muy alto y somos un equipo en formación. Tenemos muy buenos jugadores y hay que seguir trabajando", cerró Coria con su análisis.