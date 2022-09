El picante cruce de De Paoli con un jugador de Godoy Cruz y la reacción del DT rival: “¿Por qué no…?”

A los 33 minutos del primer tiempo del partido que finalizó con triunfo 3-1 de Barracas Central ante Godoy Cruz, después de que se reanudara el juego tras la anulación de un gol al Guapo por intermedio del VAR que habría significado el 1-0 parcial, Rodolfo de Paoli, director técnico del equipo barraqueño, estalló a los insultos contra Pier Barrios, defensor del Tomba. La imagen fue fea verdaderamente y las cámaras y micrófonos de la transmisión de TV la pudieron capturar.

"¿Por qué no hablás ahora, la c... de tu madre?", se escuchó claro que le dijo el técnico de Barracas al defensor bodeguero, quien levantó la temperatura del banco del Guapo con un presunto comentario que habría deslizado por lo bajo (este no se pudo escuchar ni ver) mientras analizaban la jugada del gol que al final terminaron anulando.

De Paoli, enérgico, se lo quería comer a Pier Barrios después de que el VAR terminara fallando en contra de Barracas. Sergio Gómez, miembro de la dupla técnica al mando de Godoy Cruz, reaccionó al ver esta situación y salió a copar la parada: "Es mío, yo le hablo". Con el correr de los minutos, la espuma bajó y todo terminó en un clima de cordialidad.

El popular relator, hoy a cargo de la dirección técnica del Guapo, está dirigiendo de vuelta a Barracas Central. Este es su segundo ciclo. El primero finalizó luego de que presentara su renuncia por motivos personales a los tres partidos de conseguido el histórico ascenso a Primera, del cual él formó parte.

Casualmente, en esa definición contra Quilmes en cancha de Racing que terminó definiendo el pase de Barracas Central a la máxima categoría del fútbol argentino, Rodolfo de Paoli y Pier Barrios fueron rivales. En aquel entonces, el lateral jugaba para el Cervecero.