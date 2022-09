Cavani reveló por qué le dijo “no” a Boca: “Me atraía el proyecto, pero…”

Edinson Cavani negoció durante mucho tiempo y estuvo a punto de jugar en Boca. Cuando se creía que estaba hecho y varios hinchas fueron hasta el aeropuerto a recibirlo, el delantero uruguayo dio un volantazo y rechazó la oferta que estaba sobre la mesa a la espera de la firma. Luego de varias semanas de especulación, el Matador debutó en el Valencia y reveló por qué no se puso la camiseta xeneize.

En una entrevista mano a mano con Marca, el ex PSG y Manchester United se mostró agradecido con la intención de Boca y dio a conocer las razones de su "no" de último momento: "Me atraía el proyecto, sin duda, pero, por el tema del Mundial, ahora mismo priorizaba un futuro en Europa, y, concretamente, en España", sentenció.

Luego, Cavani dijo que "le agradecimos mucho a Juan Román Riquelme " y dejó abierta la posibilidad de llegar a Boca en un futuro: "Nunca se sabe qué pasará en el futuro", advirtió.

El uruguayo, que debutó en el Valencia este sábado en la goleada por 3 a 0 ante el Celta de Vigo, también explicó su decisión de firmar con el conjunto Ché, un grande que no pasa por un buen momento en España: "Uno sabe lo que significa y lo que es Valencia. Es un club con una gran afición, que cuando lo nombras suena a club grande y a todas esas cosas que te hacen vibrar y que me han hecho jugar al fútbol. Tomamos la decisión que queríamos y por eso estamos contentos y felices", expresó.

A su vez, Cavani fue noticia en los últimos días por bajarse de la convocatoria de la Selección uruguaya para la doble fecha FIFA de la próxima semana. Precisamente, el flamante goleador del Valencia habló sobre las chances de la Celeste de cara a Qatar: "Siempre uno tiene las ganas de competir y poder llegar a ganar la Copa del Mundo, cómo no. Primero tocaba clasificar para el Mundial, y lo hicimos. Vimos compañeros que compiten en sus ligas y en sus equipos y que lo hacen de muy buena forma. Cómo no desear pelear por esa Copa, si sabemos que el fútbol no tiene misterio, que es tener un buen equipo trabajar, luchar, correr y cada uno en su lugar tratar de hacer lo mejor que tiene que hacer y después se verá."