Sorpresa en España: las figuras que Luis Enrique podría dejar afuera del Mundial

Gran sorpresa en la Selección de España. Es que Luis Enrique dio la convocatoria para los partidos de UEFA Nations League de septiembre, la última previa al Mundial de Qatar 2022, y dejó afuera de los citados a varios pesos pesados, jugadores importantes que...¿se pierden la Copa del Mundo? Entre los nombres más fuertes se encuentra Sergio Ramos, campeón del mundo en 2010, y Ansu Fati, la joven estrella del Barcelona que apuntaba a ser el sucesor de Lionel Messi.

uD83EuDD29 ¡Qué ganas teníamos de decir esto!: @LUISENRIQUE21 da a conocer la lista con los 2??5?? jugadores que disputarán los duelos de #NationsLeague contra Suiza y Portugal.



uD83DuDEB4uD83CuDFFBuD83DuDE09 ¡Míster, con este equipo seguro que nos va sobre ruedas!#VamosEspaña pic.twitter.com/Z6S0t1z2sW — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 16, 2022

Con un particular video andando en bicicleta con Aitor Unzué, el hijo del exarquero de Sevilla y exentrenador del Celta de Vigo Juan Carlos Unzué, Luis Enrique dio su convocatoria de 25 futbolistas (en la lista del Mundial habrá 26) para los partidos ante Suiza y Portugal, que se jugarán el sábado 24 y el martes 27 de septiembre respectivamente.

Sin Sergio Ramos ni Ansu Fati como dos de las más llamativas, el entrenador tampoco convocó al arquero de Manchester United David De Gea, a Thiago Alcántara y al lateral izquierdo que Chelsea compró en 65 millones de euros, Marc Cucurella. En España se sorprenden: tampoco están Iago Aspas, Raúl De Tomás, Sergio Canales y Fabián Ruiz, entre otros.

Al ser consultado por las ausencias de Ramos, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, y de Iago Aspas, Luis Enrique aseguró que podría volver a citarlos para el Mundial: "Cada vez que hay una lista lo que llama la atención son los que no están, pero me gusta más hablar de los que están. No tengo problemas en hablar de ellos. Da más morbo, pero no entro en ese juego. Llevo a los 25 jugadores que mejor considero para estos partidos. Estos jugadores han estado en la selección. Pueden volver a la selección, no hay ninguna duda".

"Es una gran noticia ver a Sergio Ramos después de año y poco. Ahora compite y lo hace de manera seguida y a partir de ahí te puedo contar lo que quieras, pero considero que los mejor para jugar de central son los centrales y el resto, fumata blanca", agregó Luis Enrique

Por otro lado, el entrenador de la Selección de España llamó la atención al comentar que no necesita 26 jugadores para la Copa del Mundo: "Llevamos 24 a la Eurocopa. En la última reunión que tuvimos los seleccionadores todos destacaron que el único que llevó 24 fue España. Ahora la FIFA permite que los tres jugadores que quedaban sin vestir pueden ir a la convocatoria. Hay jugadores que han venido sin jugar en sus equipos. Valoramos lo que hacen en sus equipos, pero más lo que hacen aquí. No hagáis una fórmula matemática porque dependerá de lo que nosotros decidamos. La ventaja de verlos en persona en una convocatoria tan importante como esta. Puede haber cambios. Invito a todos los jugadores que den el máximo porque la cita lo requiere".

?? OFICIAL | La @SEFutbol jugará ante Jordania en Amán el próximo 17 de noviembre. uD83CuDDEFuD83CuDDF4-uD83CuDDEAuD83CuDDF8



uD83EuDD1D Será el ultimo amistoso de España antes de viajar rumbo al Mundial de #Qatar2022.



uD83DuDDD3? 20:45h en uD83DuDCFA @La1_tve



uD83DuDD17 https://t.co/PjZP8eGbe5#VamosEspaña pic.twitter.com/CvnCUAXpsS — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 16, 2022

A quien liquidó Luis Enrique fue a Ansu Fati por su nivel y falta de titularidad en Barcelona: "Vino en junio para que se metiera en dinámica de grupo y tener de nuevo el contacto y ver realmente cómo estaba y la verdad es que estaba bastante mejor. No le hicimos participar porque no lo considerábamos oportuno. Desde que empezó la temporada solo ha jugado un partido de titular en su club y esto a mí me dice algo. Sigue siendo un jugador con una relación con el gol maravillosa. Ojalá recupere su nivel, ojalá volvamos a ver al mejor Ansu, pero a día de hoy no lo veo para la lista. Ojalá en 30 días Ansu recupere su nivel, que yo considero que ahora mismo no tiene. Por eso no lo he traído. Esta en el proceso de coger confianza y de mejora después de estar mucho tiempo sin jugar. Seguimos tienen muchas expectativas en Ansu y esperamos que lo logre".

Sobre la lista de la Copa del Mundo, el entrenador explicó: "Si mañana fuera el Mundial igual llevaba uno más o llevaría a 24. Esta sería la lista de mañana, sin ninguna duda. Sé lo que buscamos en cada posición. Llevamos ya tres o cuatro años aquí. Tengo experiencia suficiente para saber qué cosas hay que buscar dentro de nuestra idea. Tenemos una clara idea de lo que queremos hacer en ataque y en defensa, que hemos repetido en cada partido con diferentes resultados. Nuestro objetivo es buscar jugadores que formen un equipo".

"Cuando los veis a jugadores puntuales en un equipo que destacan muchísimo vosotros los veis en ese contexto. En ese contexto es el número uno del equipo y todos juegan para él y ese jugador no defiende y ese jugador mete goles. El contexto de la selección es muy diferente, muy diferente. Aquí no se juega para uno, aquí se juega todos para todos. Todos atacamos y todos defendemos", siguió el técnico del seleccionado español.

"Yo he tenido muchos de esos jugadores que me reclamáis en la selección, les he pedido lo que les he pedido y luego he visto el resultado. ¿Pueden volver? Claro que pueden volver. Si vuelvo a ver lo que quiero ver es evidente, les pido. Un equipo no se forma con los 11 mejores jugadores de la Liga. No cojas a los que marquen más goles y hagas un equipo. La selección hace lo que tiene que hacer. Ir a por el partido desde el primer minuto. No nos replegamos y corremos riesgos. En defensa intentamos quitarle el balón al rival. Busco los jugadores que interpreten mejor nuestra idea de juego", cerró Luis Enrique.

España confirmó que disputará un amistoso previo al Mundial en Amán ante Jordania el 17 de noviembre, apenas seis días antes del debut en el Grupo E ante Costa Rica. Después del encuentro, el equipo se desplazará a Doha y se instalará en la Universidad de Qatar, donde concentrará durante la Copa del Mundo.