La sanción de Canal 13 a Distasio tras su escandalosa pelea con Horacio Pagani y el "pacto" que rompió

"¡Con vos, ridículo, con vos!". Esas cinco palabras de Nicolás Distasio, pero sobre todo la tercera, provocaron la -hasta acá- más violenta reacción que se recuerde de Horacio Pagani en televisión. Y eso que acumulaba varias.

La edición post superclásico de Pasión por el fútbol ya no fue la misma después de que el histórico periodista de Clarín insultó al periodista partidario de River y se paró de su silla para ir en su encuentro y dirimir la pelea a las trompadas. Al tenue intento del Pollo Vignolo por frenar a Pagani le siguió un cara a cara entre ambos panelistas y un amague de Pagani a tirar una piña, ante la risa nerviosa de Distasio. Todo coronado por una insólita PNT (Pauta No Tradicional) del conductor, quien promocionó un suplemento dietario como si nada hubiera pasado.

Según pudo confirmar MDZ, la decisión de la producción del ciclo dominical de eltrece fue sancionar por igual a Pagani y Distasio. Por el momento, ninguno concurrirá al programa del próximo domingo a las 23:45 horas. Y no se descarta que el castigo se prolongue por más tiempo.

Por el lado de Horacio Pagani, el motivo del primero es obvio: su violenta reacción en vivo y en directo no fue tolerada por las autoridades del canal. "Me dijeron que no vaya el domingo. Uno se tiene que hacer cargo de las cuestiones", admitió el periodista en diálogo con Socios del espectáculo, ciclo de espectáculos del mismo canal. Y agregó: "Me faltaron el respeto y no soy de los que pone la otra mejilla. Si me faltan el respeto, respondo el doble. Me dio la sensación de que se me fue la mano, pero bueno, ya pasó".

Por el lado de Nicolás Distasio, la sanción es por la falta de respeto a su compañero al llamarlo "ridículo", pero sobre todo por haber roto un pacto que habían hecho para evitar estas peleas: como ambos panelistas ya habían tenido varios encontronazos al aire (Distasio más de una vez le dijo a Pagani que era hincha de Boca), la producción había acordado con ambos que no se dirigieran la palabra al aire. O sea, podían opinar en contraposición pero no hablar entre ellos. Por eso es que cuando Distasio le grita "¡ustedes buscan esto!", mientras debatían sobre la jugada que terminó con la desafortunada doble fractura facial de Aliendro, Pagani le pregunta a Héctor Gallo: "¿Con quién habla, con vos?". Y ante la respuesta del hombre de River ("¡con vos, ridículo, con vos!"), se produjo la hecatombe.

“Estoy arrepentido porque dije unas barbaridades muy fuertes en televisión y dije insultos y merece que me sancionen. Yo no comencé la agresión. Si a vos te dicen ridículo, yo por lo menos me enojo porque no soy ningún ridículo”, hizo catarsis Horacio Pagani en su cuenta de Instagram. Pero luego en Bendita, programa del que también es panelista, aclaró que no le pidió perdón a Distasio porque no lo consideraba como un error hacia él sino con los televidentes.

Nicolás Distasio, por su parte, optó por el silencio y no se refirió al tema ni en TNT Sports, canal de deportes en el que trabaja de lunes a viernes, ni en sus redes sociales.