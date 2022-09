Báez no pudo ante Berrettini y Argentina pierde con Italia en la Copa Davis

Sebastián Báez pudo hacer poco ante el italiano Matteo Berrettini en el primer partido de singles entre Argentina e Italia por la Copa Davis. El italiano se quedó con un contundente triunfo por 6-2 y 6-3 y le dio el primer punto de la serie a su equipo.

En el segundo encuentro, Francisco Cerúndolo jugará frente a Jannik Sinner en un punto importante para la clasificación de Argentina a la próxima ronda, en tanto que Máximo González y Horacio Zeballos se enfrentarán en el dobles a Simone Bolelli y Fabio Fognini.

Por decisión técnica del capitán Guillermo Coria, Diego Schwartzman no fue elegido para participar de ninguno de los partidos de singles.

El Peque había comentado después de la dura derrota 6-2 y 6-2 ante el sueco Mikael Ymer: "No me salió, no funcionó nada. Intenté jugar con buena actitud, pero hoy no encontré mi nivel. Hubo por momentos buenos puntos, pero en los importantes él jugaba mucho mejor que yo. Mis últimas semanas habían sido buenas en cuanto al juego, venía sintiéndome mejor, pero esta vez di un paso para atrás en el rendimiento, es la realidad. Fui superado en muchos aspectos. En los entrenamientos me sentía bien, pero en el partido no se dio de la misma manera”.