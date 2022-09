Terminó mal: el insólito debut de Chancalay en los Emiratos Árabes tras irse de Racing

El fútbol no termina de sonreírle a Racing. Más allá de su victoria con lo justo ante Patronato, la Academia no goza de un segundo semestre de acuerdo con lo esperado y corre de atrás en un campeonato que no le cierra la puerta a nadie. Muchos fueron los cambios que vivió el equipo de Fernando Gago y uno de los últimos fue la repentina salida de Tomás Chancalay al fútbol de Emiratos Árabes Unidos, donde tampoco empezó con el pie derecho.

El ex Colón se fue de Racing en medio de un mal momento futbolístico. En el último día del mercado de pases de Europa y Asia, el Al-Wasl, equipo que fue dirigido por Diego Armando Maradona, se movió fugazmente y se llevó a Chancalay a Medio Oriente con un préstamo tasado en un millón y medio de dólares. La última actuación del mediocampista fue ante San Lorenzo, partido en el que fue expulsado tras una reacción insólita y por la que recibió tres fechas de suspensión. Precisamente, esta es la razón por la que su debut en los EUA fue para el olvido.

Juan Antonio Pizzi, técnico del Al-Wasl y responsable del pase de Chancalay a Racing, puso al exjugador de la Academia desde el arranque contra el Al-Bateh, partido que terminó en victoria por 2-1 para los de amarillo. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina les anuló la victoria por mala inclusión del jugador nacido en Viale.

Chancalay tuvo un debut para olvidar en Emiratos Árabes.

Chancalay debía una fecha de las tres que le había impuesto la AFA por su roja ante San Lorenzo. El entonces jugador de Racing debía cumplir en los partidos ante Talleres, Argentinos y Estudiantes, pero solo estuvo fuera ante la T en Argentina y contra el Al-Wahda en la primera fecha de la Pro-League de los Emiratos Árabes Unidos.

Con esta determinación del Tribunal de Disciplina emiratí, se le otorgó la derrota por 0-3 para el Al-Wasl de Chancalay y Pizzi, que pasó de ser escolta a caer a la mitad de la tabla en cuestiones de horas. Sin dudas, la mala racha del ex Racing sigue vigente en el otro lado del mundo.