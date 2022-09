Alerta en River: ¿un club del exterior viene por un jugador clave?

Llegó por un año, a principios de 2022, y podría irse en poco tiempo. Es que un equipo extranjero podría venir por una de las grandes figuras de River y preocupa a Marcelo Gallardo. Se trata de Vasco Da Gama, un histórico equipo de Brasil que actualmente está en la segunda división pero que se ilusiona con regresar al Brasileirao en esta temporada y quisiera a un jugador del Millonario para 2023: Juan Fernando Quintero.

Juanfer Quintero podría irse de River al exterior a fin de año.

Según la prensa brasileña, Vasco Da Gama, 4° en la tabla del Brasileirao B y que por ahora consigue el ascenso de vuelta a Primera División, habría iniciado conversaciones con el entorno de Quintero para tenerlo en su plantel en 2023.

El colombiano no está en su mejor momento futbolístico con la Banda, y no tiene confirmado continuar en diciembre. Además de su rendimiento, los problemas de lesiones no le permitieron a Juanfer llegar a su mejor nivel. El Millonario, por otra parte, debería ejecutar la opción de compra que tiene para quedarse con el 50% o el 100% del pase de Quintero: dos o cuatro millones de dólares según el caso.

El colombiano volvió a River en febrero con el pase en su poder y ahora Jorge Brito y, principalmente, Gallardo deberán resolver si pretenden tenerlo en el futuro. El plazo de la opción de compra es hasta el 30 de noviembre de este año. Juanfer jugó 29 partidos con River en 2022 y anotó 5 goles.

Según informó desde Brasil el periodista Jorge Nicola (que cuenta con 1,2 millones de seguidores en YouTube), la negociación entre Vasco y Quintero se encuentra en desarrollo y se espera que los agentes del colombiano viajen a Rio de Janeiro para continuar con las conversaciones.

El representante de Quintero, Rodrigo Riep, explicó que el jugador tiene una cláusula en su contrato en caso de que surja una opción para jugar en el exterior: “Quintero no tiene más vínculo con China, pero tiene una cláusula a su favor para irse a bajo costo por una oferta del exterior“.