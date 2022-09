Un piloto argentino anunció su retiro con una desgarradora frase: "No quiero seguir poniendo mi vida en peligro"

Luego del retiro de Sebastián Porto, en 2013, fueron pocos los argentinos que intentaron llegar al MotoGP. Leandro Tati Mercado, hoy en el Superbike, no pudo hacerlo y las esperanzas se renovaron cuando apareció un hispano-argentino: Gabriel Rodrigo. El nacido en Barcelona, su papá es de nuestro país, hizo la escalera perfecta para llegar hasta el Moto2 pero este miércoles sorprendió a todos al anunciar que se retira del motociclismo.

Con un video, compartido en sus redes sociales, el joven de 25 años, explicó los motivos que llevaron a tomar la dura decisión aunque reconoció que lo comunicado le genera felicidad: "He decidido poner fin a mi carrera deportiva. Llevo bastante tiempo con esta idea dando vueltas en mi cabeza. Todo empieza de forma más fuerte el año pasado, poco después de firmar mi contrato para subir a Moto2. Tuve un accidente muy fuerte entrenando en el que vi peligrar mi vida”.

“Eso, unido a todas las desgracias que hemos vivido recientemente de compañeros me ha hecho replantear si valía la pena seguir tomando tantos riesgos cada vez que me subo a la moto", explicó y agregó: "Tengo muchos proyectos en mente y muchas ambiciones; me gusta mi vida y mi familia, y no quiero seguir poniendo mi vida en peligro”.

“Me siento muy feliz de haber podido tomar esta decisión. Llevo mucho tiempo hablándolo con mi psicóloga y me ha ayudado mucho. A principios de este año se lo comenté a Elia [su novia] y le dije que no quería seguir corriendo mucho más tiempo; quería probarme en Moto2 y me veía con ganas de seguir dando mi 100%, pero que no iba a ir para largo", continuó.

Y cerró: “No tenía sentido seguir corriendo y si lo hacía era por pena y melancolía de lo que ha sido mi identidad todos estos años. Pero lo que realmente quiero es parar y dedicar mi tiempo a otras cosas… Me siento muy afortunado de haber podido hacer de mi pasión un trabajo con el que ganarme la vida y me llevo muchísimos recuerdos especiales y a gente que he conocido. Puedo decir adiós al motociclismo con una sonrisa”.