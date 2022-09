Mostaza Merlo y una fuerte comparación con el nivel de Marcos Rojo: “Es como…”

El superclásico que ganó 1-0 Boca este domingo contra River y, sobre todo, la manera en la cual se impuso el Xeneize (con los dientes apretados, así como lo solía hacer en la década de los '90) generaron mucha repercusión y uno de los que opinó post partido fue Reinaldo Merlo, quien quedó plenamente identificado con Racing por su paso como entrenador pero que, en su etapa como jugador, fue un símbolo del Millonario. Controversial, Mostaza comentó que la manera en la que jugó Marcos Rojo le hizo recordar a Daniel Passarella, con quien compartió equipo por siete años.

Mostaza Merlo comparó a Rojo con Passarella.

"A mí el que me gustó, por cómo lo jugó y lo que representa para Boca, es Rojo. Es un poco lo que era Passarella cuando jugaba para nosotros", se sinceró Mostaza Merlo. Y agregó sobre el actual capitán xeneize: "Siempre juega bien. Tiene pocos partidos malos, a veces se le suelta la cadena. Pero es un jugador que da seguridad, personalidad, que sale jugando de atrás, transmite... Es ganador adentro del campo. Eso es lo que transmite a todo Boca".

Merlo durante toda su carrera sólo jugó en River; desde 1969 hasta 1983. Con Passarella compartió siete años: del '74 al '81. Mostaza era el volante central defensivo y el Káiser, segundo marcador central. Como Rojo. Juntos ganaron siete títulos.

Si bien se terminó yendo expulsado en la última jugada del partido por un planchazo en la cabeza de Nicolás de la Cruz, Rojo -junto a Figal, su compañero de zaga- fue uno de los puntales del triunfo de Boca en la Bombonera y se refirió este lunes en conferencia de prensa acerca de cómo se señaló del otro lado el "juego brusco" del Xeneize: "No me molesta que se diga que 'pegamos'. Los clásicos son así, se mete un poco de más. Yo hice tres foules en todo el partido, no hicimos tantos foules. Hicimos algunas faltas tácticas, no es que tuvimos un juego agresivo ni cosas raras. Ellos jugaban de esta forma y estaba todo bien, se festejaba, y ahora que un poco lo hicimos nosotros por ahí molesta. Nosotros estamos tranquilos con las cosas que hicimos, cómo afrontamos el partido y cómo lo ganamos".