El fuerte informe del árbitro Darío Herrera sobre la patada de roja de Marcos Rojo: “Aplicó un planchazo en la…”

Una de las imágenes más icónicas que dejó el Boca 1 - River 0 del domingo fue el planchazo de Marcos Rojo a la cabeza de Nicolás de la Cruz. Por esa patada a destiempo que pegó en el último minuto, el capitán del Xeneize fue (bien) expulsado por Darío Herrera, quien elevó un fuerte informe sobre la misma.

Rojo no podrá jugar contra Lanús por su expulsión ante River.

Según develó Doble Amarilla, Herrera entendió que el zaguero "aplicó un planchazo en la cara del rival con la pelota en disputa”.

Por esta infracción, Rojo podría recibir hasta dos o tres fechas de suspensión. Todavía no se expidió el Tribunal de Disciplina. Además, como es el habitual portador de la cinta de capitán, no podrá usarla por dos meses. Así lo establece el reglamento de AFA. De mínima, se pierde el partido de este miércoles a las 21.30 ante Lanús.

Pese a la expulsión, Rojo -junto a Figal, su compañero de zaga- fue uno de los puntales del triunfo de Boca en la Bombonera y se refirió este lunes en conferencia de prensa acerca de cómo se señaló del lado de River el "juego brusco" del Xeneize: "No me molesta que se diga que 'pegamos'. Los clásicos son así, se mete un poco de más. Yo hice tres foules en todo el partido, no hicimos tantos foules. Hicimos algunas faltas tácticas, no es que tuvimos un juego agresivo ni cosas raras. Ellos jugaban de esta forma y estaba todo bien, se festejaba, y ahora que un poco lo hicimos nosotros por ahí molesta. Nosotros estamos tranquilos con las cosas que hicimos, cómo afrontamos el partido y cómo lo ganamos".