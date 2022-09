La tajante respuesta de Riquelme sobre el futuro de Ibarra como DT de Boca: “Yo me imagino…”

Ante River, Boca no convenció desde el juego, pero sí desde la actitud y, al fin y al cabo, logró lo único que cuenta en un superclásico: ganar. Por esta razón, el aire parece más limpio en el Xeneize, que volvió a las prácticas el lunes por la tarde con la mira puesta en Lanús, aunque sigue saboreando las mieles del triunfo del domingo. Precisamente, la victoria ante el Millonario disparó preguntas sobre la continuidad de Hugo Ibarra y Juan Román Riquelme las contestó de forma contundente.

Tras su paso por ESPN el domingo por la noche, el vicepresidente de Boca habló con TyC Sports. Con la alegría de haberle ganado a River por segunda vez en el año, Riquelme recalcó una y otra vez que está "muy contento" con la actualidad del equipo. Esto llevó a que Guido Glait, periodista identificado con el Millonario, le preguntara por qué Ibarra no es ratificado en su cargo más allá de diciembre: "No entiendo. Si está dirigiendo, es porque tiene nuestra confianza máxima", comenzó la respuesta del ídolo.

"Hugo ya está pensando en el partido del miércoles. Él tiene contrato hasta diciembre y ustedes lo saben", agregó después. El día que el Negro fue promovido de interino a técnico de la Primera, Jorge Amor Ameal aseguró que Boca "va a tomarse el tiempo necesario" para buscar un DT de cara al 2023.

Luego, Riquelme contraatacó: "Yo me imagino que muchísimos técnicos, la mayoría, debe tener contrato hasta diciembre, y no los escucho hablar de todos los clubes, a ver si a ese DT van a dejarlo, si van a renovarle o no". La pregunta inicial no le gustó y eso se pudo notar en el tono de su respuesta.

Por último, el vice xeneize cerró con una frase de apoyo para el DT que tiene al equipo en la pelea por un nuevo título: "Si Boca pierde, dicen que Riquelme está buscando un nuevo técnico. Si gana, preguntan si Hugo va a seguir o no va a seguir. Nosotros estamos contentos con el técnico que tenemos, en Reserva ha hecho un trabajo maravilloso, ha ganado dos títulos, ama nuestro club, como jugador de futbol nos regaló cuatro de las seis Copas que tiene Boca... Y creemos que está capacitado para estar en el lugar donde está”. De esta manera, la puerta para una continuidad (o no) de Ibarra sigue abierta.