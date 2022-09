El audio de Byron Castillo con el que Chile sueña con ir al Mundial de Qatar en lugar de Ecuador

El pasado 10 de junio, la FIFA realizó su última sentencia con respecto al caso de Byron Castillo y el reclamo de la Selección de Chile con respecto a su oportunidad de decir presente en el Mundial de Qatar 2022. El ente madre del fútbol a nivel mundial no hizo lugar al reclamo y, finalmente, el equipo de Gustavo Alfaro quedará posibilitado de competir en la Copa del Mundo. Pero en las últimas horas se filtró un escandaloso audio que alimenta el sueño de La Roja.

A poco más de dos meses para el inicio de la máxima cita mundialista, la situación del defensor abrió un nuevo capítulo. En esta ocasión el diario británico Daily Mail publicó un audio que rápidamente se viralizó. En el mismo se puede oír a alguien que sería el futbolista revelando su verdadera nacionalidad.

Supuestamente Castillo cuenta nació en 1995 en Tumaco, Colombia y no en 1998 en San Lorenzo, Ecuador, como figura en su certificado de nacimiento. "Necesitaba ayuda porque yo quería venir a ayudar a mi familia. Tú sabes como es la situación allá en Tumaco. Todo es... Yo llegué y empecé a jugar sin ningún problema, borrado de todo", se escucha en el audio.

Es aquí donde Andrés Holguín, representante legal del actual jugador de León de México, fue contundente a la hora de referirse al material filtrado por el medio inglés: "El audio que está circulando no es nada nuevo. Un juez constitucional ya consideró que no era prueba, ya que no se podía certificar que era de Castillo".

"En el proceso de la FIFA este audio no puede presentarse como prueba, ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación. En nada cambia este audio. Ese país quiere entrar al Mundial por la puerta de atrás", sentenció con ironía Holguín.