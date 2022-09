La decisión personal de Ibarra tras liberar al plantel de Boca por ganarle a River

El hecho de haber ganado el primer superclásico que dirigió al mando de la dirección técnica de Boca para Hugo Ibarra no implica una relajación; si no, todo lo contrario. Tras una noche de festejos, y a pesar da darles la mañana libre a sus futbolistas, el Negro madrugó y dijo presente a las 8.30 de la mañana en el predio del Xeneize en Ezeiza para ya empezar a planificar el partido de este miércoles ante Lanús. Porque sabe que Boca no descansa y está más cerca que nunca de la cima de la Liga Profesional.

Boca derrotó a River gracias a un gol de Benedetto de cabeza.

Bien temprano, Ibarra apareció en el centro de entrenamiento en el que sí se encontraba practicando la Reserva de Mariano Herrón. Después de ganarle a River, se le vienen días movidos a Boca. Este miércoles, desde las 21.30, visita a Lanús (último del torneo) por la fecha 19 y el domingo a las 19 recibe a Huracán, un rival directo de los de arriba. Quedan nueve partidos por jugarse y el Xeneize está a dos unidades del puntero Atlético Tucumán.

El gesto personal de Ibarra es bien de la escuela de Carlos Bianchi, quien siempre decía presente bien temprano al día siguiente de una victoria importante o vuelta olímpica. Ya sea para estar en el club o entrenar a los futbolistas que no habían sumado minutos.

Los ganadores del superclásico ante River se reencontrarán este lunes a la tarde en Ezeiza y el martes tendrán una rutina similar: libre a la mañana y entrenamiento vespertino desde las 15. Luego de esta última práctica ya se quedarán concentrados.