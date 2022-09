Mundial de rugby Seven: Los Pumas superaron a Sudáfrica e irán por el 5° puesto ante Francia

Los Pumas 7's vencieron 26 a 19 al local Sudáfrica en el Mundial de rugby 7's y disputarán el partido por el 5° puesto frente a Francia, que superó a Samoa 24 a 17 en el alargue. Argentina, que venía de una ajustada caída 12 a 5 frente a Nueva Zelanda, jugará contra los galos desde las 13.37 de Argentina.

Los Pumas vencieron a Sudáfrica.

El partido

La salida fue de la Argentina que ganó la primera pelota de aire con Tute Osadczuk. El try de González fue antes del primer minuto (5-0).

La segunda otra vez fue de Los Pumas que controlaban todo y anotaron otra vez por De la Vega, esta vez convertido por Wade (12-0).

En la primera posesión sudafricana quebró Pretorius y anotó fácilmente (12-5). En la siguiente salida hubo imprecisión en la recepción y la tuvo Sudáfrica, pero la defensa respondió bien con un gran tackle de Wade. Sin embargo a un minuto del final Angelo Davids empató para los locales (12-12).

El segundo tiempo

Sudáfrica salió mal en el arranque. Los Pumas tuvieron una posesión larga y los locales marcaron con infracción. Del scrum llegó el try de Osadczuk casi debajo de los palos. Ya estaba Lavayén en la cancha, que metió la conversión (19-12).

Sudáfrica quebró en su campo y empató debajo de los palos con try de Williams (19-19).

De salida fue una notable definición argentina, con try de Lucho González. Osadczuk salió del fondo con una jugada brillante, luego el pase de Lavayen fue clave para la definición. Vera Feld sumó debajo de los palos (26-19). Quedaban 42 segundos para el final.

La última posesión era sudafricana. Pidieron scrum y sonó la sirena para el final. Osadczuk pescó una pelota sensacional y se llevó un enorme triunfo.

¡Rival confirmado para la definición por el 5to puesto!



Francia venció a Samoa por 24-17 y será el próximo rival de @lospumas7arg, en lo que será el último encuentro del Mundial.



¡Vamos Argentina! uD83CuDDE6uD83CuDDF7#SeVenComoNunca pic.twitter.com/wuyKyJjLgC — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) September 11, 2022

Las formaciones

Argentina: 3- Germán Schulz, 4- Joaquín de la Vega, 1- Rodrigo Isgro, 8-Gaston Revol (C), 9- Matías Osadczuk, 11- Luciano González, 10-Tobias Wade.

Suplentes: 5- Agustín Fraga, 2- Santiago Vera Feld, 7- Alejo Lavayén, 6- Franco Rossetto.

Sudáfrica: 1- Sakoyisa Makata, 6- JC Pretorius, 2- Christie Grobbelaar, 8- Selvyn Davids, 12- Muller du Plessis, 5- Angelo Davids, 7- Ronald Brown.

Suplentes: 10- Cecil Afrika, 11- Siviwe Soyizwapi (C), 9- Mfundo Ndhlovu. 3- Impi Visser, 4- Shaun Williams

Los tantos

PT: 1m, try de González (A); 2m, try de De la Vega convertido por Wade (A); 3m, try de Pretorius (S), y 6m, try de A. Davids convertido por Brown (S).

ST: 1m, try de Osacdzuk convertido por Lavayén (A); 3m, try de Williams convertido por él mismo (S), y 6m, try de González convertido por Lavayén (A).