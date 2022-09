Video: el insólito gol que Mbappé le tapó a Messi en PSG 1 - Brest 0

De no creer. Cuando las cosas no tienen que ser, no son. Kylian Mbappé anduvo muy torcido en el sufrido triunfo -e inesperado por la manera- del PSG 1-0 ante el Brest y, antes de que Neymar todavía marcara el único gol del partido, evitó que Lionel Messi anotara suyo. Sí. ¡Mbappé le tapó un gol a Leo!

En una jugada desafortunada para el PSG a los 19', Mbappé se terminó entrometiendo -como si fuera un defensor más- en una volea de Messi que tenía destino de gol. Tras controlarla con el pecho, el argentino remató desde el punto penal de zurda y la pelota se desvió justo en el delantero galo, que estaba parado de frente a Messi y de espaldas al arco y, en ningún momento, quiso interceder. Después de que el balón se perdiera afuera, los dos se miraron no pudiendo entender qué había pasado.

El PSG de Galtier tuvo una mala tarde y por Donnarumma, que tapó un penal y se mandó un par de atajadas claves en el segundo tiempo, se terminó quedando con los tres puntos que le permitieron volver a posicionarse como líder de la Ligue 1.