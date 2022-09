Sorpresiva reaparición de Passarella: qué club lo homenajeó con una plaqueta en el estadio

Un mes y medio después de salir a desmentir un rumor que lo aparentaba con una enfermedad neurodegenerativa, Daniel Passarella volvió a hacer una aparición pública; en un lugar en el que le guardan un muy buen recuerdo. El Káiser estuvo de visita por el Giuseppe Meazza, antes del Inter 1 - Torino 0, y además de una plaqueta que le entregó Javier Zanetti, vicepresidente del Neroazzurro, se llevó el homenaje de todo el estadio.

En estos últimos años, a Passarella, uno de los mejores -sino el mejor- defensor de la historia del fútbol argentino, se le perdió el rastro después de que decidiera correrse totalmente de la escena tras haberse ido a la B con River como presidente. Sin embargo, en Italia dejó una huella imborrable de su paso como futbolista.

Jugó seis años en el país italiano, cuatro en la Fiorentina (1982-1986) y dos en el Inter (1986-1988). Con la camiseta del equipo de la región de Lombardía, disputó 73 encuentros y marcó 15 goles.

Antes del encuentro, Passarella dialogó con Inter TV y agradeció el reconocimiento: "Para mi es un gran placer estar en este estadio. Me vienen a la mente tantos momentos lindos que transcurrí aquí. Es algo de lo que hablo habitualmente con Javier Zanetti. Es bueno que haya comunicación entre todos los que jugamos en este club. Les mando un abrazo enorme a todos los hinchas del club. Es algo muy lindo estar cerca de ellos". Después del homenaje, observó el triunfo de su ex equipo desde un palco.

El Pupi Zanetti le hizo entrega de su histórica número 6.

El mundo del fútbol quedó en shock luego de que, a finales de julio, se diera a conocer una versión periodística que indicaba que Daniel Passarella padecería enfermedades neurodegenerativas a sus 69 años. Rápidamente, su familia salió a desmentir esta información con un comunicado y el propio ex campeón del mundo con la Selección argentina decidió contar la verdad sobre su estado de salud: desmintió tener Parkinson o Alzheimer, aunque sí sufrió un cuadro de depresión.

“Puedo asegurarles a todos, incluso a los muchos amigos italianos, que estoy bien y que por suerte no tengo ninguna de esas enfermedades de las que ni siquiera sé el nombre. Las malas noticias sobre mi salud me dan risa. Solo tenía un poco de depresión. Sí, porque todos hemos pasado por un mal momento. Pero nada más. A cualquiera le puede pasar estar triste y quien sabe cuántos millones de personas en el mundo se han sentido tan deprimidas como yo”, le comentó el exjugador, DT y presidente de River a La Gazzetta dello Sport.

Passarella habló con Inter TV.

Al igual que ahora, en ese entonces, también eligió al país italiano para volver a hacer una aparición pública.

Fueron tan fuertes los rumores que hasta un propio excompañero suyo de la Fiorentina, Giancarlo Antognoni, le mandó un mensaje para comprobar si era cierto lo que se decía: “Recibí un mensaje de Gianca, porque él también estaba preocupado. Y le respondí: ‘no te preocupes, no pasa nada. Hay Daniel para rato'".

"Tengo 69 años, vi de todo y ya no me sorprende nada. Conozco al mundo de los medios y sé que hay cada vez gente que quiere impactar con noticias de todo tipo, especulando especialmente con figuras famosas", continuó diciendo el Káiser, en un mismo tono.

También avisó que aceptó una invitación especial de la FIFA para presenciar el Mundial de Qatar 2022 y que volverá a Italia: “Espero volver pronto a Florencia. Si no lo hago antes, vendré después de ir a la reunión de la FIFA. Quiero mostrarle a mi hijo Luca y a mi sobrino Ignacio lo hermosa que es Florencia. Pero no piensen que lo hago porque no puedo viajar solo, porque como le escribí a mi amigo Gianca: 'Hay Passarella para rato'".