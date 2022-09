Con un elogio, el DT del PSG explicó por qué esta vez no reemplazó a Messi: "Leo es el..."

Tras el revuelo que se armó por la decisión de Cristophe Galtier de sacar a Lionel Messi a pocos minutos del final en tres de los últimos cuatro partidos que el PSG había jugado, este sábado el entrenador del Paris Saint Germain dejó que el argentino completara los 90' en el triunfo 1-0 ante Brest como local y después del encuentro explicó el por qué. Durante las horas previas al partido, se había especulado con la posibilidad de que le diera descanso Messi.

Sin jugar bien, el PSG le ganó 1-0 al Brest de local.

"¿Por qué establecí que Messi, Neymar y Mbappé empezaran pese a la seguidilla que se viene? Debido sobre todo a la importancia de Leo en el juego, que es el facilitador, por quien pasan las bolas. Hay un gran entendimiento con Kylian y Neymar", argumentó el entrenador del Paris Saint Germain.

A Messi lo había quitado del campo de juego contra Monaco (28/8), Toulouse (31/8) y Juventus (6/9). Sin embargo, contra Brest, en el primer partido de la seguidilla de siete duelos que va a tener en el próximo mes, Galtier decidió dejarlo los 90'.

Al poner este tridente de ataque desde el inicio contra un rival que, en los papeles, era muy inferior pero que le terminó resultando un duro escollo lo que buscó Galtier fue "para marcar la diferencia lo antes posible". Así lo reconoció en una entrevista que le dio a Prime Video.

Además de lamentarse porque no su plan no le salió, ya que el gol de Neymar a los 30' marcó la exigua y única diferencia que hubo en el mercador, el DT del PSG también hizo una dura autocrítica respecto de lo que entregó su equipo en el segundo tiempo: "No tuvimos ganas de hacer el esfuerzo que solemos hacer. Noté relajación".

Al Paris Saint Germain, que recuperó la punta de la Ligue 1, lo salvó Donnarumma atajando un penal sobre Slimani a los 70' y con un par de grandes intervenciones más durante el segundo tiempo.