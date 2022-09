Peque Schwartzman batalló durante casi cuatro horas, ganó y avanza en el US Open

Tras avanzar de ronda por walkover ante Jack Sock, Diego Schwartzman gozó de una segunda vida en el US Open y no la iba a desaprovechar fácilmente. El argentino tuvo una dura y extensa batalla tenística con Alexei Popyrin pero se llevó el partido en sets corridos por 7-6, 7-5 y 7-6 y sigue en carrera en Flushing Meadows.

Al igual que ante el estadounidense Sock, al Peque no le sobró nada ante el australiano Popyrin, número 84 del mundo. Sin embargo, lo importante para Schwartzman es que no cedió ningún set pese a la duración de los mismos y sigue en carrera. El argentino alcanzó la tercera ronda del US Open por quinta vez en su carrera.

Esta estadística significa la mejor marca de su trayectoria en torneos de Grand Slams, igualando las cinco veces que llegó al tercer encuentro en Roland Garros. Además, superó la segunda ronda por decimoquinta vez en los últimos 20 torneos grandes que disputó.

Ahora, Schwartzman deberá esperar por el ganador del local Francis Tiafoe, preclasificado número 22 del torneo, ante Jason Kluber, otro tenista oriundo de Australia.

