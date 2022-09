La tajante respuesta de Enzo Pérez tras el rumor de un cruce con Gallardo: “Las cosas que..."

El mundo River observó con los ojos abiertos y escuchó extrañado el rumor sobre una fuerte discusión entre Enzo Pérez y Marcelo Gallardo: "Enzo se levanta, lo mira a Gallardo y le dice 'perdón, esto no. La falta de respeto, no. Cuidado'. Ahí intervienen más voces, tratan de calmar los ánimos y se le acerca otro referente de River", fue parte de la versión que dio a conocer Pablo Ladaga sobre el vestuario del Millonario contra Arsenal. Tras una victoria en la que el equipo mostró su mejor versión, el capitán y referente del plantel desestimó la validez de esta historia.

River ganó 4 a 0, jugó bien y clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina. En medio de un clima festivo en Resistencia, Pérez le quitó importancia a los rumores y se mostró muy tranquilo: "No tengo que aclarar nada. Sé muy bien cómo me comporto, como soy. Las cosas que digo y demuestro siempre lo hago para el bien del grupo", aseguró.

Sin nombrar al periodista que brindó la versión de la pelea con Gallardo, Enzo fue firme en su postura de minimizar el rumor: "Sabemos donde estamos y que por ahí se dice alguna palabra de más o de menos, pero a mí sinceramente no me gusta salir a aclarar este tipo de cosas porque le das de comer a gente que no tiene ningún tipó de sentido", disparó.

Por último, el capitán del Millo agregó: "Yo respeto todas las profesiones y cada uno que se haga cargo de las cosas que dice. Yo me hago cargo de lo que digo y de lo que represento para esta institución".

Por su parte, Gallardo se deshizo en elogios para Pérez tras la victoria ante Defensa: "Cuando Enzo está bien, el equipo juega bien. Está entero y está contento, sigue siendo un jugador de gran valía para nosotros", definió el Muñe.