El insólito motivo por el que Pedro no pudo llevarse la pelota tras su hat-trick en Vélez 0 - Flamengo 4

Existe, en el mundo del fútbol, la costumbre de que cuando un jugador marca tres goles en un partido, como lo fue el caso de Pedro en el Vélez 0 - Flamengo 4, se lleve la pelota con la cual se jugó el encuentro a modo de distinción. Sin embargo, el delantero brasileño del Fla se tuvo que ir del Amalfitani sin su premio.

Flamengo fue demasiado para Vélez: 4-0 en el Amalfitani.

Apenas terminó la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, un suplicio para Vélez, a Pedro se lo pudo ver con la pelota bajo el brazo a través de la transmisión oficial. Pero cuando estaba de camino al túnel, un empleado de la utilería del Fortín se acercó y empezó a forcejear con él hasta extirpársela de las manos. La desopilante explicación que le dio fue que no se podía llevar el balón porque "era parte del material del club".

"Me estaba yendo para el vestuario, pero alguien vino y me robó la pelota. Le dije 'dámela, yo hice tres goles'. Pero el hombre no quiso devolvérmela. Voy a tratar de conseguir una en el vestuario", relató la figura del Flamengo tras el partido.

Aparte de la calentura que había por el 0-4, con el delantero se había creado una pica especial porque, después de cada gol, metía un festejo sobrador. Luego del cuarto (el tercero en su cuenta personal), que fue a los 83', los jugadores de Vélez lo fueron a buscar y se armó una gresca importante.

Tal como prometió, Pedro no se rindió y mandó a Bruno Spindel, director ejecutivo de Flamengo, a que se comunicara con el delegado de la Conmebol en el partido, el uruguayo Aldo Gioia, para ver si él podía hacerse de la pelota. Pero no hubo caso.

Pedro se terminó volviendo a Río de Janeiro con las manos vacías pero con el pase a la final en el bolsillo, a excepción de un milagro. Con este triplete, se consolidó como el máximo anotador de la presente Copa Libertadores (11). La vuelta es el miércoles que viene, a las 21.30, en el Maracaná.