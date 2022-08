Video imperdible de Messi y sus primeros goles con distintas formas de definir: cuál le falta

En los 19 años que lleva de carrera, Lionel Messi se encargó de hacer posible lo que se creía futbolísticamente imposible. Desde sentarse en la misma mesa que Diego Armando Maradona (y para muchos, sacar a Pelusa de la silla de cabecera) hasta meter goles de todos los colores. Y cuando uno podía pensar que ya había visto todo lo que la Pulga tenía para ofrecer, el 10 frotó la lámpara para meter un gol de chilena por primera vez en su carrera. Sin embargo, hay un tipo de definición que le falta en su amplio y variado catálogo.

El informe que armó ESPN F360 con el repaso de los primeros goles del astro comienza con una imagen hartamente conocido: Ronaldinho sube a Messi a "cocochito" o "caballito" (dependiendo de dónde provenga el lector) luego del primer gol de su carrera. Aunque parezca una obviedad, ese tanto fue el primero de 423 que convirtió con su pierna izquierda a nivel clubes, mientras que el primero de zurda con la Selección argentina fue en un amistoso ante Croacia previo al Mundial 2006. Los más recientes llegaron ante Clermont en la primera fecha de la Ligue 1, aunque seguramente no serán los últimos.

En los deportes, los zurdos tienen algo especial. Por ejemplo, un boxeador que tiene el puño izquierdo como su principal arma de ataque recibe el nombre de "southpaw" y presenta un gran problema para sus contrincantes, quienes deben cambiar su táctica y postura defensiva. Sin embargo y al igual que Rocky Balboa en su segunda película, Messi también supo aprovechar lo mejor de su derecha para ajusticiar a sus rivales. Su primer tanto con el otro pie llegó en la temporada 2005/06 contra el Mallorca. Luego, convirtería 82 goles más con su pierna "menos" hábil, aunque pocos tan memorables como en el que desparramó a Jerome Boateng antes de picársela a Manuel Neuer o el que le convirtió a Nigeria en Rusia 2018.

Sus 169 centímetros de altura no lo privaron de firmar goles con su cabeza. El cabezazo más recordado de Messi es, sin duda alguna, el que le metió al Manchester United en la final de la Champions League 2008/09. No obstante, ese no fue el primero: su estreno con la testa fue ante el Zaragoza por la Copa del Rey. En total, tiene 24 tantos de cabeza y lo curioso es que no marca de esa forma desde su último partido en el Camp Nou como jugador del Barcelona. Por otro lado, la Pulga tuvo su primer cabezazo goleador con la Selección ante Uruguay en octubre de 2008.

A pesar de algunos malos tragos, Messi es un lanzador casi infalible de penales. El primero fue, al contrario de los otros casos, con la Selección argentina: en un amistoso contra Argelia en el Camp Nou, Leo se estrenó desde los once pasos con un tiro al palo derecho del arquero, que se quedó clavado en el medio del arco. A nivel clubes, la Pulga suma 84 tantos desde la pena máxima.

"Soltá el pie nene, mirá cómo hace Román", le dijo Alfio "Coco" Basile en un entrenamiento de la Selección argentina. Aunque no fue su especialidad desde un principio, Messi perfeccionó sus tiros libres y lleva 50 goles de falta a nivel clubes. El primero fue por una avivada contra el Atlético de Madrid en la 2008/09 pero uno de sus más icónicos es el que le metió a Uruguay por debajo de la barrera. Se podría decir que el 10 es uno de los culpables del nacimiento del "cocodrilo", ese jugador que se acuesta detrás de las barreras para evitar que los pateadores tiren la pelota por abajo.

Luego de las definiciones "convencionales", están los goles de Messi de las formas más impensadas: emuló al Diego con su propia versión de la Mano de Dios en un derby catalán contra el Espanyol y dejó su pecho grabado con fuego en la final del Mundial de Clubes 2009 ante Estudiantes. Aunque estos dos son muy recordados, el más extraño de todos debe ser el que le marcó con su cadera al Getafe en la Copa del Rey 2014.

La primera chilena de Messi llegó a sus 35 años.

De zurda, con la derecha, cabezazo, tiro libre, penal, con el pecho, cadera o mano. La chilena fue el último tipo de definición en sumarse al extenso menú goleador del chef Leo. Por más increíble que suene, todavía le falta un gol que a muchos sorprenderá: Messi nunca convirtió de taco. Por ahora.