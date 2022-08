Lewis Hamilton estremece la Fórmula 1 con una desgarradora revelación

Cuando Lewis Hamilton habla, hace ruido. El siete veces campeón se ha ganado un lugar muy importante en la Fórmula 1, para muchos es el mejor de la historia por sus enormes estadísticas, pero no fue una tarea sencilla poder ser lo que hoy es. El británico, en una entrevista con la revista de moda, política y cultura que se lanzará en septiembre, Vanity Fair, habló a corazón abierto y reveló detalles de su vida que ya tienen mucha repercusión por la dureza de su relato.

"No sentí que fuera bienvenido, no noté que me aceptaran. Dios sabe cuántos de estos pilotos dicen, 'esto no es lo que es un piloto de Fórmula 1', así no es como te comportas. ¿Tatuajes? ¡No! ¡Un piloto de Fórmula 1 no tiene tatuajes! Un piloto de Fórmula 1 no tiene personalidad... ¡ni piercings!", explicó en tono irónico hacía aquellos que lo cuestionan permanentemente.

En la misma línea, siguió: "Soy el único que tiene joyas, de verdad. Me puse todo lo que pude, dije que no podía quitarme al menos dos de ellos, y que uno no podía decir dónde estaba, pero era mentira. Desde que era un niño, las reglas, nunca me ha gustado que me digan lo que hace”.

“Cuando estaba en la escuela, era disléxico y estaba como en un infierno, era uno de los pocos niños negros que estaba en las peores clases y nunca me dieron la oportunidad de progresar o incluso ayudarme. Los maestros me decían que 'nunca sería nada'. Recuerdo estar detrás del cobertizo, llorando y creyendo eso por una fracción de segundo. Era lo más desmotivador de escuchar, especialmente cuando los ves haciendo todo lo contrario, pero no guardo rencor a esa gente", recordó con un dejo de tristeza.

Acto seguido, realizó una desgarradora revelación al contar que fue atacado y golpeado por su color de piel cuando tenía once años: “Recuerdo lo aterrador que fue. Realmente, no podía entenderlo. Era como, '¿Me están hablando a mí? Soy de aquí. ¿Qué quieren decir?' Nunca pude entenderlo. Cuando te atacan, existe este miedo, hay miedo y también hay ira porque quieres recompensarte por el dolor que te están causando. No le hablé de eso a mi mamá, no pensé que ella lo entendería. Y a mi papá, probablemente estaba demasiado asustado para decirle a mi papá, porque no quería que pensara que era un cobarde. No quería que pensara que no podía defenderme. Solo recuerdo muchas veces estando solo, solo llorando en mi habitación”.

Cuando ganó el campeonato de la temporada 2020, Lewis envió un sentido mensaje para aquellos niños que “sueñan con lo imposible”, y explicó el porqué lo hizo: "Fue por esas experiencias pasadas, todas las dudas que tuve que superar. Fue una de las cosas más emotivas de mi vida, por eso lo dije. Siempre tenía, en el fondo de mi mente, personas diciéndome que 'nunca vas a poder lograr eso. No hay manera de que vayas a hacer esto'".

Para cerrar, confesó qué condiciones les impuso a los directivos de McLaren cuando firmó su primer contrato en la Fórmula 1, algo que marca que todo lo sufrido de pequeño le jugó a favor al momento de dar esos primeros pasos que comenzaron a construir su exitosa carrera: “Esto es lo que soy, estas son las cosas que me gusta hacer. Nunca intentes controlarme, voy a darlo todo por esto, y voy a ayudarte a ganar campeonatos. Te voy a demostrar que ser diferente no es malo para tu marca". Y vaya que no lo fue.