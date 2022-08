El video de Chiquito Romero que los hinchas de Racing hicieron viral, enojados por sus palabras sobre Boca

Sergio Romero es el nuevo arquero de Boca y encendió la bronca de los hinchas de Racing. Chiquito, que está en el final de su recuperación después de una operación en la rodilla que lo alejó cuatro meses de las canchas, se entrenó hasta hace poco en el predio de la AFA en Ezeiza y luego en el Tita Mattiusi, de la Academia.

El enojo con el arquero es por haber llegado al Xeneize, y en las últimas horas se viralizó un video en el que Romero habla del "club más grande del mundo", cuando en conferencia de prensa este lunes se refirió a Boca como "el más grande de Argentina".

"Demuestren que este club es el más grande del mundo y vamos con todo", decía el arquero hace poco, con la ropa de entrenamiento de Racing puesta, cuando se especulaba con que podía llegar al club. En ese momento, Romero negó la posibilidad de una vuelta y argumentó que Racing tiene dos muy buenos arqueros como Gabriel Arias y Gastón Gómez, y que su llegada solamente taparía el lugar de otro futbolista.

Este lunes, sus declaraciones retumbaron: "Boca es el club más grande de la Argentina", tiró, y enojó a los hinchas de la Academia. Chiquito, además, explicó su frase: "Todos somos muy pasionales con el club del que somos hinchas, pero la realidad es que esto es un trabajo y yo tengo que trabajar, tengo familia e hijos. La verdad es que era un paso importante en mi carrera poder tener continuidad y cuando se te presenta este club es muy difícil decirle que no. Si se me hubiese presentado Racing, habría aceptado seguramente pero esa propuesta nunca llegó. Sabrán ellos a dónde tienen que ir a tocar la puerta".

Si bien Agustín Rossi es hoy el arquero de Boca, Chiquito podría debutar justamente este fin de semana en el Cilindro frente a su ex club: "No voy a esconder algo que es público: soy hincha de Racing. Pero para mí el fútbol es un trabajo y ahora me toca defender los colores de Boca. Si me toca el domingo, voy a ir a buscar los tres puntos".

"Cuando se te presenta Boca es muy difícil decirle que no, por eso hoy estoy acá. De Racing nunca me llegó nada", cerró Romero en su presentación en el Xeneize.

En tanto, Víctor Blanco, presidente de la Academia, lanzó una tremenda declaración contra el arquero luego de que se conociera su contratación: "Racing hizo todo para que vuelva Romero pero él se decidió por Boca. Le abrimos las puertas para que se entrene, le pusimos su nombre a una cancha. Me duele verlo con la de Boca, Racing es un club muy grande". ¿Cómo recibirán a Romero el domingo?