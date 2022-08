La pésima noticia que anunció Rafa Nadal: “No me queda otra que…”

Del 6 al 14 de agosto, se disputará el Masters de Canadá, evento previo a lo que será el US Open 2022, el cuarto y último Grand Slam del año. En este contexto, a horas del inicio del torneo canadiense, Rafael Nadal encendió las alarmas. A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, el español confirmó la decisión de bajarse del certamen.

Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas. Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 5, 2022

Para comenzar, escribió: "Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas. Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí".

"Hemos decidido no viajar a Montréal y proseguir con los entrenamientos sin forzar. Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción", añadió en un hilo.

Para finalizar, el tenista de 36 años cerró: "Espero volver a jugar en Montréal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño. No me queda otra que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud".

Esta medida tiene como claro objetivo llegar en óptimas condiciones al inicio del US Open. El torneo estadounidense tendrá lugar del 29 de agosto al 11 de septiembre y significará la última chance del año de ganar su 23° torneo de Grand Slam.