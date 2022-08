El jugador por el que Boca negocia y metió presión en Instagram: “Los sueños se deben…”

Mientras espera por la resolución de la situación de Edinson Cavani, el mundo Boca también se preocupa por cerrar la llegada de un defensor central. El apuntado por el Consejo de Fútbol es Adonis Frías, jugador de Defensa y Justicia que ha manifestado en más de una ocasión su deseo de ponerse la camiseta Xeneize. En este contexto, el hombre del Halcón eligió las redes sociales para meter presión sobre su salida.

El jugador posteó la imagen en su cuenta de Instagram.

????

A través de sus historias de Instagram, el jugador de 24 años le envió un mensaje a aquellos que afrontan la negociación. "Los sueños se deben escuchar y aceptar, sean como sean. Al final, la mayoría de ellos se terminan haciendo realidad", se puede leer en la imagen.

Luego de que las charlas entre las partes se frenaran un tiempo, en los últimos días la negociación volvió a activarse. El Xeneize ofreció 1.500.000 de dólares por el 50% del pase y se espera que en las próximas horas la propuesta sea superior, para acercarse a los 2.500.000 que pretende el Halcón.

El defensor manifestó su deseo de vestir la azul y oro.

Días atrás, en diálogo con TyC Sports, Frías no ocultó su deseo de jugar en el club de sus amores: "Todos saben que mi sueño es jugar en Boca, pero atrás de esto hay una negociación. Yo tengo representante, está la dirigencia de Defensa, y si no se ponen de acuerdo o no llegó la oferta formal, estoy al margen de eso. Yo tengo que seguir haciendo las cosas bien porque si no es Boca, será otro club. Uno tiene que estar preparado al 100%".

El club tendrá que apretar el acelerador en caso de querer contar con los servicios del jugador, ya que el próximo lunes, a las 20, cerrará definitivamente el libro de pasos. En caso de concretarse, la llegada del defensor significaría el tercer refuerzo para Hugo Ibarra, luego de que Martín Payero y Facundo Roncaglia firmaran sus contratos.