Reunión bomba: un arquero de la Selección argentina estuvo en Boca Predio

A partir de las negociaciones frustradas por la renovación de Agustín Rossi, Boca empezó a moverse para encontrarle un reemplazante a la altura y los miembros del Consejo de Fútbol ya mantuvieron una reunión con uno de esos nombres pesados, cuya llegada significaría todo un impacto. Sergio Romero, el ex arquero de la Selección Argentina en los Mundiales del 2010 y 2014, estuvo este jueves en el predio del Xeneize en Ezeiza.

La noticia fue dada por Diego Monroig, cronista que cubre el día a día de Boca en ESPN: "De parte del club, podía preguntar cualquier otro tipo de situación que me la iban a contestar. Pero sobre ese tema... Me clavaron el visto. No había respuesta. Aunque del otro lado lo pude confirmar: Chiquito Romero estuvo en el predio de Boca en Ezeiza. Riquelme y el Consejo quieren sumar un arquero antes del cierre del libro de registro".

Tanto como para Chiquito Romero, Edison Cavani o Adonis Frías, Boca tiene tiempo hasta este lunes 8 de agosto para cerrarlos, que es el día en el cual finaliza definitivamente el período de inscripciones.

Por su parte, el arquero de 35 años se encuentra entrenando solo hace dos semanas en el predio Tita Mattiussi de Racing, el club del cual salió, luego de lo que fue su última experiencia europea por el Venezia de Italia. Romero viene de atajar 16 partidos en la temporada 21/22 y se perdió los últimos dos meses de competencia por una lesión en su rodilla que demandó una operación.

Chiquito Romero está en la Argentina, tras la lesión que tuvo en la rodilla.

Esta no es la primera vez que se vincula su nombre con el del Xeneize. En la época en la que Guillermo Barros Schelotto era el DT, hubo un llamado del Mellizo para sumarlo al equipo. El propio jugador lo reconoció, aunque en ese entonces prefirió quedarse en el Manchester United. La semana pasada, Chiquito Romero admitió que su prioridad es "seguir en Europa" y que "de Boca no tenía nada". Pero parece que sí lo llamó Román.