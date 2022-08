El ultimátum de Cavani al Villarreal que ilusiona a todo Boca

Está entre Boca y Villarreal de España. A menos que aparezca una opción sorpresa, Edinson Cavani jugará en uno de esos dos equipos. El delantero uruguayo, quien pretende prepararse al máximo nivel de cara al Mundial de Qatar, quiere definir su situación lo antes posible y, teniendo en cuenta que este lunes a las 20hs cierra el libro de pases en Argentina, le dio un ultimátum al equipo español para que decida qué hacer. ¿Se acerca Cavani a Boca?

La situación de Villarreal es compleja: por cuestiones de fair play financiero, el equipo español necesita desprenderse de jugadores para incorporar, y al mismo tiempo tiene dos jugadores en la mira. Quiere contratar al argentino Giovani Lo Celso y al uruguayo Cavani, en tanto que Paco Alcácer y Boulaye Dia son los apuntados para salir.

En ese sentido, si no se destraban las salidas de los mencionados, Villarreal no podría inscribir a Lo Celso y a Cavani. Y esto, con la fecha límite en Argentina este lunes por la noche, es clave para que el uruguayo llegue a Boca. Según pudo saber MDZ, Cavani va a esperar hasta el domingo a Villarreal y, si el equipo español no logra desprenderse de Paco Alcácer antes del domingo, el deseo de los xeneizes se volvería realidad.

La información del periodista español de Javier Isidro, de Cadena Ser, es que el técnico de Villarreal, Unai Emery, habló directamente con Cavani y le ofreció jugar en el Villarreal. El delantero nacido en Salto jugó en el Paris Saint-Germain con Emery como entrenador, a él le gustó la propuesta pero conoce las limitaciones del Submarino Amarillo para incorporar.

Además, tal como explicó Isidro, la decisión en caso de que tuvieran que elegir sería para incorporar al argentino: "Aquí ya no es una cuestión de que Cavani quiera o no quiera. Es que el Villarreal, para que Edinson Cavani y Gio Lo Celso jueguen en el equipo la próxima temporada, necesita quitarse fichas. Ahora mismo está trabajando en la posibilidad de que se marchen Paco Alcácer y Boulaye Dia, mientras no salgan, el Villarreal no puede incorporar ni a Lo Celso ni a Cavani. En caso de tener que incorporar a uno de los dos, la prioridad pasaría por Lo Celso y no por Cavani".

Similar a la información de MDZ, el español advirtió: "El quid de la cuestión es que en 48 horas se cierra el plazo de mercado en Argentina y no se sabe si Cavani va a querer saltarse ese plazo. El mercado en Europa se cierra en tres semanas, queda muchísimo tiempo".

En Villarreal, además, Cavani tiene mucha competencia de cara al Mundial, por lo que tendría mayor continuidad en Boca: "Aquí nadie le garantiza la titularidad. El único futbolista con la titularidad garantizada es Gerard Moreno, que va a ir al Mundial con España. La competencia es con Arnaut Danjuma, que también tiene chances de ir al Mundial con Países Bajos".

En ese sentido, Isidro agregó: "Gerard tiene que ser titular indiscutible y Cavani tendría que competir con Danjuma, a menos que Danjuma saliera. Cavani va a tener que pelear, aquí nadie le va a regalar nada. Esto es el fútbol europeo, es el Villarreal, que viene de ser semifinalista de Champions".

De esta manera, todas son a favor de Boca: el reloj apura a Villarreal a desprenderse de jugadores para contratar a Cavani, el uruguayo tendría la titularidad en el Xeneize y el delantero ya dio el ultimátum. ¿Veremos a Cavani con la camiseta de Boca?