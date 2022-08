Salvio habló por primera vez de su salida de Boca y blanqueó su molestia: "Lamentablemente se..."

Ya asentado desde hace un mes en Pumas, Eduardo Salvio reconoció que su salida de Boca no fue de la manera en la que él hubiera querido. A los tironeos con el Consejo de Fútbol, el Toto no aceptó el nuevo contrato que el Xeneize le ofrecía, con una baja sustancial en su salario, y se terminó yendo libre a México ante una mejor propuesta económica.

El Toto Salvio firmó en Pumas como jugador libre.

"No salí de la forma que quería pero se terminó dando así, lamentablemente. Hoy me toca estar en Pumas y desearle lo mejor a mi excompañeros y a muchísimos amigos que dejé ahí. De todos modos, estaré alentando desde afuera", comentó un tanto desanimado Salvio, a la salida de los entrenamientos que Pumas está realizando en la previa del partido vs. Barcelona por la Copa Joan Gamper.

Sabiendo de las ganas que tenía el Toto de quedarse en la Argentina y en el Xeneize, el club del cual es hincha, la dirigencia especuló hasta los últimos días de su contrato (finales de junio) para evitar que hubiera un margen de negociación. Salvio, disconforme con los números y modos, no aceptó y se marchó.

Durante el primer semestre de este 2022, Salvio tuvo la 10 de Boca.

El ex Lanús llegó a Boca a mediados de 2019 desde Benfica a cambio de 8.500.000 de euros, en lo que fue una contratación ultra top para el fútbol argentino. Entre lesiones y altibajos, nunca pudo entregar un buen rendimiento constante; sólo chispazos de un jugador de su jerarquía, como por ejemplo en los primeros siete partidos de Russo en los que le arrebata el campeonato a River o en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Su rotura de ligamentos a principios de 2021 fue un quiebre en su estadía en Brandsen 805.

Con la camiseta del Pumas, Salvio ya lleva cinco partidos disputados y un gol. Seguramente vaya desde el arranque en el amistoso que el equipo mexicano juegue el domingo ante el Barcelona.