La pregunta del millón en PSG: qué dijo el DT sobre jugar con Messi, Mbappé y Neymar juntos

¿La MNM tiene futuro en Paris Saint-Germain? Según Christophe Galtier, es posible, con un condicionante especial. El entrenador del equipo francés se refirió a la posibilidad de jugar con Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé juntos, y dejó en claro que pretende un trabajo defensivo por parte del temido tridente de ataque.

Le retour de @KMbappe et la recherche de l'équilibre au sein de la formation parisienne. uD83CuDF99? pic.twitter.com/1X2kvILo8r — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 4, 2022

En una conferencia de prensa previa al inicio de la Ligue 1, donde el PSG buscará revalidar su título de campeón, Galtier expresó que el trío Messi-Neymar-Mbappé tendrá que ocuparse también de defender: "Tenemos que aceptar que todos tenemos que defender juntos pero, a veces, los jugadores que pueden estar involucrados en la primera etapa de recuperación con nuestro juego de presión pueden no estar en la posición correcta. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para crear tiempo y que vuelvan a la posición correcta en nuestro bloque defensivo".

Galtier, consultado por los refuerzos de PSG para esta temporada, celebró la llegada de Renato Sanches (el portugués recién llegado tras las contrataciones de su compatriota Vitinha y los franceses Hugo Ekitiké y Nordi Mukiele): "Tiene una capacidad de romper líneas y también de recuperar en el plano defensivo. Se puede complementar bien con Marco Verratti y Vitinha. Es muy explosivo, contundente, con impacto. Conoce la liga francesa y el alto nivel".

Igualmente, el técnico aclaró que quiere más jugadores para Paris Saint-Germain: "Todavía esperamos tres refuerzos más. El club está haciendo todo lo posible para tener la mejor plantilla. La idea no es acumular muchos jugadores, pero quiero un cierto número de futbolistas en mi plantilla para lograr un buen rendimiento a lo largo de la temporada y generar una competencia sana en el equipo".

Más tarde, Galtier no dudó en elogiar a Sergio Ramos, quien no tuvo una temporada con continuidad en su primer año en el club por las lesiones que lo aquejaron: "Forma parte de los pilares del vestuario. Este tipo de futbolistas, jueguen o no, aportan la experiencia del alto nivel. No se pueden jugar 800 partidos y ganar tantos trofeos como él sin haber sido exigente, profesional y efectivo".

"Incluso puede aportarme cosas a mí, gracias a su experiencia en situaciones que yo no he tenido. Puede aportarme respuestas a preguntas que me planteo", explicó el entrenador francés, que hará su primera temporada en PSG.

Por otra parte, el equipo de Messi podría perder en las próximas horas a Leandro Paredes, quien tendría todo acordado para llegar a la Juventus. El periodista italiano Gianluca Di Marzio afirmó que la operación se cerraría 15 millones de euros y solo faltarían detalles para el anuncio oficial.

El PSG debutará en la Ligue 1 este sábado 6 de agosto frente al Clermont, desde las 16 hs de Argentina, y se espera que el tridente conformado por Messi, Mbappé y Neymar esté desde el inicio en el campo de juego del Stade Gabriel Montpied. El partido será televisado por la pantalla de ESPN.