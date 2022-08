El sorpresivo palazo de un campeón del mundo con Boca al Changuito Zeballos: “Hay que darle un correctivo”

José "Pepe" Basualdo es un hombre con palabra autorizada en Boca. Campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con el Xeneize, el exmediocampista sorprendió con duras críticas a un par de jugadores del plantel azul y oro, en particular a Exequiel "Changuito" Zeballos, a quien aseguró que "hay que darle un correctivo".

Pepe Basualdo en su etapa en Boca.

Basualdo fue crítico de los gestos que la joven promesa de Boca realizó en los últimos partidos, quejándose de no tener opciones de pase contra Argentinos o por alguna bronca contra Patronato: "A veces los técnicos no quieren decirle nada a Zeballos porque anda bien, pero hay que marcarle los errores. Ningún DT le dice que no haga gestos, hay que darle un correctivo. Se está equivocando".

En diálogo con El Crack Deportivo, el exfutbolista se refirió al conflicto por la renovación de Agustín Rossi: "Para mí, se hizo muy tarde. Si el club no te acerca una oferta, es lógico que el jugador busque otras opciones. Si lo querías, lo tenías que haber abrochado antes". En ese sentido, defendió al arquero: “Después siempre le echan la culpa al jugador, pero hay una vida para él. Tiene que explotar diez años de carrera para poder hacer un colchón”.

Basualdo también le pegó a Darío Benedetto, a quien comparó con Martín Palermo, el máximo goleador histórico de Boca: "Benedetto, que metió seis goles y le dicen goleador, pero goleador era Martín".

Por otro lado, el campeón del mundo con Boca criticó al plantel actual: "Palermo y (Juan Román) Riquelme pusieron una vara muy alta que ahora no se encuentra. Hoy juegan seis partidos bien y se ponen el cartel de ídolo".

"Parece que es normal que haya problemas extrafutbolísticos. Es una lástima, no tendría que ser normal. Yo creo que los líos se los busca Boca, nadie los inventa. Uno quiere saber qué es lo que pasa en Boca. Se informa lo que todos ven y está pasando. También, es depende cómo se diga y quién lo diga", reflexionó Basualdo.