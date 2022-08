La exultante frase de Guardiola sobre Julián Álvarez tras su primer doblete en el City: "Puedo decir que..."

Los hinchas de River sonríen al verlo brillar y Lionel Scaloni se relame al pensar en su nivel de cara a Qatar 2022. Sin embargo, pocas personas deben estar tan contentas con Julián Álvarez como Pep Guardiola. Al igual que en la previa a su primer partido como titular, el DT del Manchester City se deshizo en elogios para el delantero que se estrenó en las redes de la Premier League por duplicado en la tarde del miércoles.

Hasta el momento, Julián Álvarez había tenido una acotada participación en el City, siempre ingresando desde el banco. Pero su rendimiento en el último partido ante el Crystal Palace y un poco de rotación llevó a que Guardiola lo ponga desde el inicio ante el Nottingham Forest. Ante los Tricky Trees, el ex River no decepcionó y se despachó con un doblete sobre el final del encuentro. Una vez concluida la goleada, Pep mostró toda su felicidad por la noche goleadora del cordobés: "Uh, me pone muy, muy contento", aseguró con una sonrisa en su cara sobre los goles del Hombre Araña.

Luego, Guardiola, quien parece estar enamorado del juego de Álvarez, agregó una frase que destaca lo bien que se adaptó el argentino a su nuevo equipo: "Lo vemos cada día con nuestros ojos. Ser trabajador y un chico amable siempre se termina imponiendo. Puedo decir que no hay ni una persona en el vestuario que no esté feliz por él, sus goles y su esfuerzo", remató.

Así como demostró su felicidad en la entrevista postpartido, Guardiola también lo hizo durante los 90 minutos. En Twitter se viralizó un video de la sonrisa que se le dibujó en el rostro al entrenador del Manchester City tras uno de los goles de Álvarez.

Previo al partido que terminó en victoria por 6 a 0 para su equipo, Guardiola había llamado la atención por sus palabras para Julián: "Se involucró en dos goles en el último partido. Siempre cerca de la pelota, tiene ese sentido de estar en posición correcta en el momento correcto. Cuando entra tiene la calidad para jugar. Estamos encantados con él. Sé que la gente está hablando mucho de Erling y nos encanta, pero Julián es un jugador excepcional", declaró. Un día después, Álvarez le devolvió esa confianza a fuerza de goles.