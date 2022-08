Escándalo con Ortigoza en San Lorenzo: ¿puede ir preso por amenazas?

Un importante problema para San Lorenzo. Es que Néstor Ortigoza irá a juicio por el supuesto delito de amenazas coactivas y deberá presentarse en una audiencia este 4 de septiembre en el Juzgado de Morón. El volante del Ciclón está acusado de amenazar a un exempleado del club, Mauricio Argañaraz, en 2015.

El futbolista Néstor Ortigoza será jugado desde este 4 de setiembre por el delito de amenazas coactivas. Lo acusan de amenazar a un ex empleado de San Lorenzo en 2015. La causa tiene audios. El juicio se hará en Morón. pic.twitter.com/TigvTXR2o2 — Mauro Szeta (@mauroszeta) August 31, 2022

Según informó el periodista Mauro Szeta este miércoles, hay audios en la causa: "El futbolista Néstor Ortigoza será jugado desde este 4 de setiembre por el delito de amenazas coactivas. Lo acusan de amenazar a un ex empleado de San Lorenzo en 2015. La causa tiene audios. El juicio se hará en Morón", expresó en Twitter.

Por otro lado, Szeta advirtió que el futbolista de San Lorenzo podría ir preso si es declarado culpable: "La querella que representa al denunciante Mauricio Argañaraz asegura que Ortigoza tiene una probation en otra causa, con lo que de ser declarado culpable, debería ser una pena de cumplimiento efectivo. Veremos qué pasa en el juicio. Y cual es la defensa del futbolista".

Por la tipificación del delito, la pena que podría recibir Ortigoza es de tres a seis años. Así, en caso de recibir una condena de tres años y un día o más tiempo, el jugador podría terminar en prisión.

El volante, que hace varios partidos que no juega en el equipo de Rubén Insúa por una pubalgia que viene arrastrando hace más de un mes, se puso a disposición del entrenador recientemente y ya se entrena con sus compañeros.

En la causa, el denunciante Mauricio Argañaraz, exempleado de seguridad de San Lorenzo, reveló que Ortigoza le había pedido que pagara un trámite de patentes de su auto particular y que por equivocación, el futbolista creyó que lo estaban estafando. Según Argañaraz, el jugador debía patentes de años anteriores, pero le exigió 20 mil pesos que consideraba que el exempleado se había quedado para sí.

Néstor Ortigoza, a juicio por amenazas.

"Se apareció en mi casa, bajó del auto a increparme y a pedirme que le devuelva 20 mil pesos que él consideraba que yo me había quedado. Pero eso no fue así: yo le entregué el ticket en la mano en la puerta del vestuario al otro día de realizar el pago", relató en su momento Argañaraz sobre Ortigoza.

Según relató, las amenazas surgieron porque Ortigoza confundió las multas por mora (atraso en el pago de años anteriores) con el pago del impuesto mensual, y eso llevó a que el propio futbolista lo amenazara con un arma de fuego a través de un cómplice: "Fue a mi casa con su auto, me empezó a increpar y al rato llegó una persona en moto, que estacionó a unos metros y de la cual se bajó una persona que me exhibe un arma de fuego que tenía adentro de un morral y me dice 'devolvele la plata'".

Según la denuncia, Ortigoza le aseguró a Argañaraz: "Si mañana no está la guita viene este guachín y te mete un tiro". Más tarde, el jugador le habría enviado audios con frases intimidatorias: "A mí me traés la plata como sea porque yo no soy un gil. Yo conozco tu casa y todo. Yo hoy te caí; la próxima vez va a haber cachengue".

Además, Argañaraz inició una demanda civil para conseguir un resarcimiento económico porque perdió su trabajo en San Lorenzo y también debió mudarse de su casa en Ituzaingó por miedo a daños a su familia o a él mismo.