US Open: el gran gesto de Fair Play de Cerúndolo ante Murray que provocó la ovación de todo el estadio

Eliminado en primera ronda ante una leyenda del tenis, pero ovacionado por la gente y por su rival. Francisco Cerúndolo, tenista argentino de 24 años y actualmente en el puesto 27° del ranking ATP, perdió este lunes 7-5, 6-3 y 6-3 frente al británico Andy Murray y quedó afuera del US Open. Lo más llamativo fue el gran gesto de fair play que tuvo el joven argentino con su contrincante, al reconocer un doble pique cuando el árbitro principal no lo había visto.

Durante el primer set, Cerúndolo sacaba 4-5 y 0-15 y se jugaba la primera manga. Llegó tarde a una volea de Murray pero pasó la pelota y terminó el punto, ganándolo. El británico se sorprendió al instante, habiendo visto un doble bote de la pelota del lado del argentino, pero el árbitro decidió darle el punto a Fran. El argentino, en un gesto de deportividad, reconoció lo sucedido y le dio el punto a su rival, lo que generó el reconocimiento de los hinchas y del británico, quien agradeció con el pulgar arriba.

Las pantallas en el estadio mostraron lo que había sucedido y hubo gestos de sorpresa en la gente, pero cuando el árbitro habló con Cerúndolo, este le informó que la pelota había picado dos veces de su lado. En la velocidad de la jugada, solo Murray había advertido el doble pique.

Murray se refirió a la jugada después del partido, en conferencia de prensa, y aseguró: "Creo que lo que hizo fue brillante y no creo que muchos jugadores en el tour lo hubieran hecho. Un buen gesto de él. Se lo dije en la red. Tampoco era necesario que lo hiciera. También creo que en esas situaciones es difícil para el jugador que devuelve la pelota, pero el que recibe lo sabe casi inmediatamente. Como dije, no tenía por qué hacer eso y fue muy bueno de su parte darme el punto".

Más tarde, Cerúndolo también contó lo que habló con el escocés cuando se saludaron en la red: "Me felicitó porque vengo haciendo un gran año y me dijo que no me pusiera mal, que él había hecho un gran partido, y me agradeció por haberle dado el punto en el 5-4 del primer set. Me dijo que en el tour muy pocos jugadores lo hubieran hecho, le sorprendió muchísimo porque no me conocía y lo impactó”.

“Soy un jugador muy correcto. No me gusta sacar ventaja desde donde no se puede. Al principio no había notado el doble pique: cuando miré la pantalla y lo vi, se la tuve que dar. No se me pasó nunca por la cabeza mirar, hacerme el boludo y ponerme 15 iguales. Creo que va más allá de ganar o perder”, agregó el joven de 24 años.

Murray avanzó a la segunda ronda del US Open, donde se enfrentará con el estadounidense Emilio Nava, en tanto que Cerúndolo quedó eliminado del torneo.