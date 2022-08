Formula 1: la terminante noticia que pone en jaque el futuro de Mick Schumacher

Durante el receso por el verano europeo, mucho se habló y mucho pasó en el mercado de pases de la Fórmula 1. Fernando Alonso confirmó que se marcha a Aston Martin, Sebastian Vettel anunció su retiro, se terminó la relación laboral entre McLaren y Daniel Ricciardo, y Haas todavía sigue sin anunciar su segundo piloto, butaca que hoy ocupa Mick Schumacher.

El equipo dirigido por Guenther Steiner postergó las charlas con el alemán para definir su continuidad y en las últimas horas fue claro con respecto al futuro. “Todos sabemos quién está en el mercado (por Ricciardo), y si ahora me preguntas ‘¿has hablado con este y este tío?’, o digo que no o que sí. Hablo con todo el mundo. Vemos lo que vamos a hacer. Todos dan por hecho que Mick ya no estará aquí el año que viene, y eso tampoco es cierto. De momento, todo está abierto”, expresó.

Pero, además, se suma un factor clave que desliga de toda responsabilidad de mantener a Schumacher entre sus filas y es que el hijo de la leyenda dejará de pertenecer a Ferrari Driver Academy, por lo que escudería ya no tendrá injerencia sobre los contratos y ofertas que pueda tener el alemán, y el joven piloto podrá decidir dónde continuar su carrera libremente.

Son seis, contando a Haas, las butacas disponibles para la temporada 2023: McLaren, Alpha Tauri, Alfa Romeo, Alpine y Williams, que se mostró interesado en tener a Schumacher en su estructura para acompañar a un Alex Albon que fue la grata sorpresa del Gran Premio de Bélgica. El panorama para el alemán no es muy alentador y en las próximas semanas habrá más novedades sobre su futuro que, por el momento, es incierto.

