Escándalo en Francia: Pogba le habría pagado a un brujo para "lesionar" a Mbappé

Una historia increíble se desenvuelve alrededor de la selección de Francia. Es que Paul Pogba, jugador de la Juventus, se encuentra involucrado en una llamativa situación con su hermano Mathias, quien lo acusó de contratar a un brujo para "lesionar" a Kylian Mbappé. A menos de tres meses de que comience el Mundial, se encienden las alarmas...

Después de publicar un llamativo video en las redes sociales donde amenazó con revelar secretos sobre el jugador, su abogada Rafaela Pimenta y de Kylian Mbappé, Mathias Pogba denunció a su hermano Paul por pedirle a un morabito que lesionara a su compañero en la selección de Francia.

En su cuenta de Twitter, el futbolista de la cuarta división francesa criticó: "Lo que esperaba, sucedió: mi pequeño hermano está mostrando por fin su verdadera cara. Ya que fue él quien comenzó a mentirle a la policía y quien dio a conocer la información, no me puedes culpar".

"Paul, realmente querías callarme por completo para mentir y enviarme a prisión, lo sospeché y es verdad, mi versión de los hechos sucede y, a diferencia de ti, tengo suficiente para probar mis palabras y tus mentiras. Te lo vuelvo a decir: ¡hermano, manipular a la gente no es bueno!", siguió Mathias Pogba.

Más tarde, se dirigió a Mbappé: "Kylian, ¿ahora lo entiendes? No tengo nada malo contra ti. Mis palabras son para tu bien, todo es verdad y probado: ¡el morabito es conocido! Lo siento por mi hermano, un supuesto musulmán metido en la brujería. Nunca es bueno tener a un hipócrita y a un traidor cerca tuyo".

¿Qué sucedió entre Paul Pogba y su hermano Mathias?

Los abogados de Paul Pogba denunciaron ante la Justicia que el mediocampista de la Juventus fue extorsionado por una banda que le exigió 13 millones de euros para no revelar cosas de su vida privada. Esta banda estaría integrada por examigos y conocidos, además de su hermano Mathias. Por otro lado, los abogados negaron que Pogba haya pagado a un brujo para hacerle daño a Mbappé.

En ese sentido, el futbolista les habría pagado 100.000 euros a los extorsionadores para que no revelen los secretos. "No se trata de dinero: me implicaste. Casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huías y quieres hacerte el inocente, cuando todo esté dicho la gente verá que no hay nadie más cobarde, traidor e hipócrita que tú en esta Tierra", lo criticó Mathias en Twitter.

Según RMC Sports, a Pogba lo habrían chantajeado durante una concentración con la selección francesa, cuando fue a visitar a su familia en Lagny-sur-Marne, en las afueras de París, y fue atacado por encapuchados que empuñaban fusiles de asalto, que habrían sido sus amigos de la infancia. Allí le exigieron 13 millones de euros, tres de ellos en ese momento, pero cuando Pogba intentó sacarlos del banco este rechazó la operación. Así, habría entregado el máximo posible de 100 mil euros.

Al parecer y según informan medios de Francia, Pogba, que siempre ayudó a todos sus amigos de la infancia, habría roto su relación con ellos cuando tuvo que expulsar a uno de sus mejores amigos de su casa tras haberse gastado 200 mil euros en su tarjeta de crédito.