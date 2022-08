El jugador que Riquelme quiere para Boca y la respuesta del club que tiene su pase

Lo quería Juan Román Riquelme, pero desde su club no dieron respuesta. La búsqueda de Boca de un delantero no dio sus frutos hasta ahora, y en las últimas horas se confirmó que un futbolista que le encantaba a Román no llegará al Xeneize. Se trata de Roger Martínez, delantero colombiano de América de México, por quien el club argentino hizo una oferta, pero que fue rápidamente desestimada por ser considerada insuficiente.

El pase, según informaron desde México, está caído. Boca hizo una oferta para comprar a Martínez, pero América ni siquiera dio una respuesta: el ofrecimiento fue muy lejano a lo que esperaban en México, además de ser un jugador imprescindible en el plantel.

Lo principal en la negativa del equipo mexicano para desprenderse de su delantero es que se trata de una pieza clave para pelear el campeonato de la Liga MX. Y este martes, el presidente Santiago Baños confirmó en una entrevista con Julio Ibáñez de la cadena TUDN que Roger Martínez seguirá en el club: "Él forma parte del plantel y va a seguir aquí, y lo que pretendemos es fortalecer el plantel".

Boca pretendía comprar al delantero para cubrir la baja por la lesión de Exequiel Zeballos, independientemente de que el mercado de pases se encuentre cerrado. Igualmente, el pase era más que difícil porque el cupo disponible es por un jugador que esté sin contrato o que juegue en el fútbol argentino. Por eso, si hubieran llegado a un arreglo, el Xeneize habría tenido que pedir un permiso especial en la FIFA para contratar a Martínez.

El delantero de 28 años se reincorporó recientemente a los entrenamientos con el plantel de América de México después de una lesión en la rodilla en la fecha 1 del torneo mexicano contra Atlas, que lo hizo perderse 12 partidos. Su regreso está previsto para este fin de semana, frente a Tigres.

Mientras tanto, Boca se encuentra en la búsqueda de un delantero para cubrir la baja del Changuito Zeballos, aunque por ahora no surgió ningún nombre que esté en condiciones de llegar al Xeneize. ¿Podrá alcanzar Riquelme un acuerdo con otro atacante?