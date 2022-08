El insólito motivo por el que Almendra no renovó en Boca y que deja mal parado al Consejo

Una situación de no creer. En medio de grandes líos en Boca, esta semana por el conflicto entre Agustín Rossi y el Consejo de Fútbol por la renovación del contrato del arquero que no llegó a buen puerto, se reveló un insólito momento que vivió Agustín Almendra y que habría sido en gran parte el detonante para que el jugador decidiera no extender su vínculo con el Xeneize.

Almendra, que queda libre en junio de 2023, tomó la decisión de no firmar una renovación y por eso sigue entrenándose con el plantel de Reserva, cuando se esperaba que el cambio de entrenador y la llegada de Hugo Ibarra lo depositaran nuevamente con Primera División. Pero, según Mariano Closs y Martín Costa, periodistas de ESPN F12, el volante habría tomado esa decisión por un problema con el Consejo de Fútbol. Y alguien, literalmente, durmió...

Sorprendido y divertido por lo insólito de la situación, Closs comenzó su relato de forma misteriosa: "A mí me contaron lo de Almendra. Martín Costa también sabe cómo fue lo de Almendra. No fue como cuentan todos".

"Se contó que él dijo que no iba a renovar", comentó Esteban Edul, y Closs siguió con el misterio. "Esto tiene que ver con una situación que pasó para que eso suceda. Casi que lo indujeron... Almendra quería seguir jugando en Boca", relató el periodista deportivo.

Y, sobre la conversación que el volante iba a tener con los encargados de negociar la renovación, Closs remató: "Alguien le dio un horario para encontrarse a charlar y ese alguien que tenía que ir del Consejo se quedó dormido. Eso no le gustó a Almendra, lo dejaron plantado un par de horas largas. La gente esas cosas no las sabe".

El de Almendra es uno de los tantos casos de jugadores de Boca que quedaron o quedarán libres: Agustín Rossi, si no renueva, seguirá el mismo camino, pero ya se fueron de la misma manera Eduardo Salvio, Cristian Pavón y Eros Mancuso.