Conmovedora decisión de un jugador: dejó el fútbol para salvarle la vida a su mamá

Hay quienes afirman que el amor por una madre es el más fuerte que existe. Las madres suelen tener un lugar especial en el corazón de cada uno y, como se suele decir, el amor lo puede todo. Por eso, a un delantero nacido en Bosnia no le tembló el pulso a la hora de tomar una decisión que le cambiará la vida. O, mejor dicho, dos vidas: Robert Peric-Komsic dejó el fútbol profesional a los 23 años para someterse a una cirugía que salvó a su mamá.

Peric-Komsic le devolvió un regalo muy especial a su mamá Ljiljana: la vida.

Peric-Komsic nació en Sarajevo, Bosnia, pero hizo la mayor parte de su carrera en Croacia, a excepción de algunos pequeños pasos por las inferiores del fútbol español y esloveno. Antes de tomar la gran decisión, el delantero militaba en el HNK Cibalia Vinkovci de la Segunda División de Croacia. Luego de luchar por 13 años, la salud de su madre había alcanzado una situación crítica: los médicos diagnosticaron que sólo los familiares más cercanos podrían ser posibles donantes de hígado. En ese momento, Robert no dudó y se sometió a la cirugía.

Al futbolista le extirparon el 70% de su hígado para donárselo a su madre y salvarle la vida: "Su vida corría peligro, su estómago se estaba llenando de agua y era cuestión de días...", aseguró. En marzo, Peric-Komsic armó las valijas y viajó a Estambul para intercambiar su pasión y su carrera por la vida de Ljiljana.

Luego de la cirugía, Peric-Komsic sueña con volver a jugar.

"En el momento en que supe que todas las demás opciones estaban agotadas, empaqué mis cosas y volé a Estambul. Mi misión era clara, curar a mi madre. Todo lo demás era menos importante o completamente sin importancia", aseguró el croata. Algunos meses después de aquel momento determinante, la mujer sigue con su tratamiento y su hijo Robert se ilusiona con un regreso a las canchas: "Todos mis hallazgos son normales, el hígado se regeneró casi por completo dos meses después de la cirugía".

Por último, Peric-Komsic aseguró que, lejos de arrepentirse, está en el mejor momento de su vida: "Me siento muy bien, estoy lleno de motivación, estoy de mejor humor que nunca. Lo que me pasó me fortaleció y realmente siento que estoy listo para grandes cosas. Podría jugar los primeros minutos el próximo fin de semana", aseguró quien dejó todo por salvar a su madre.