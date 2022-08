Turismo Carretera: la llamativa confesión de Agustín Canapino tras ganar la Etapa Regular

El 18 de septiembre comenzará la Copa de Oro del Turismo Carretera en San Luis. El autódromo Rosendo Hernández será el escenario para la primera de las cinco fechas que terminarán consagrando al nuevo campeón de la categoría y el gran candidato es Agustín Canapino. El de Arrecifes ganó la Etapa Regular y comenzará el certamen con una considerable ventaja.

Sin embargo, el cuatro veces campeón no se confía de los puntos acumulado y así lo expresó: “Tuvimos una gran etapa regular y muchos puntos para la Copa de Oro, pero hay que seguir trabajando duro para tratar de ganar este campeonato. Los 39 puntos no me dan ninguna tranquilidad. El año pasado entré con 30 y me duraron una carrera. Tenemos un margen para el caso en que nos pase algo, pero vamos a poner todo en cada vuelta”.

Los doce clasificados para la Copa de Oro.

A partir de la próxima fecha, quienes integran el grupo de los doce descargarán todos los kilos de lastre acumulado durante el año y Canapino fue quien tuvo el auto más pesado de los candidato. Esta situación, entonces, lo ubica como el hombre a vencer pero de igual manera mantiene la mesura: “Eran muchos los kilos que yo tenía. Para San Luis confío en que vamos a volver a estar en el nivel que estábamos. El Chevrolet se hace más fuerte en los circuitos que menos cargas aerodinámicas se necesita, por lo que en San Luis o en La Pampa tendremos mayores chances”.

Para cerrar, y al momento de confirmar qué auto usará en tierras puntanas, dejó abierta la puerta para volver al Chevrolet que le permitió ganar tres carreras con una llamativa confesión: “En la semana vamos a terminar de definir si seguimos corriendo con este mismo auto. Es muy probable que sí. El auto anda muy bien, más allá de que andábamos lento en la rectas este fin de semana, pero a la hora de doblar estamos muy bien”.

Canapino comenzará el certamen con 31 puntos de diferencia a su favor, una cifra que solamente se había dado en 2014 cuando Matías Rossi se terminó consagrando campeón. Los demás clasificados para la definición son: Santiago Mangoni (Chevrolet), Juan Cruz Benvenuti (Torino), Manu Urcera (Torino), Germán Todino (Torino), Leonel Pernía (Torino), Mauricio Lambiris (Ford), Mariano Werner (Ford), Jonatan Castellano (Dodge), Esteban Gini (Torino), Julián Santero (Ford) y Matías Rossi (Toyota).