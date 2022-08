Rumor bomba: el “tapado” de la Selección argentina que es seguido por el Liverpool

El Liverpool no empezó bien la temporada. La tremenda goleada por 9 a 0 ante el Bournemouth es un árbol que no tapa el bosque: los Reds apenas tienen 4 puntos de 9 posibles en la Premier League y Jürgen Klopp no tiene el fondo de armario que supo tener en su momento. Por esta razón, los de Anfield prometen ser uno de los animadores en el cierre del mercado de pases y hay versiones que aseguran un interés por un jugador de la Selección argentina.

Enzo Fernández acaba de llegar al Benfica y ya es sensación en Europa.

De acuerdo a lo informado por Melissa Reddy de Sky Sports, el Liverpool tiene sus ojos puestos sobre un jugador que puede ser pasajero de última hora de la Scaloneta hacia Qatar: "El Liverpool se ha mantenido atento a Enzo Fernández", aseguró.

El mediocampísta ex River acaba de llegar al Benfica pero ya puso su nombre en el primer plano del fútbol europeo. Sus tres goles en siete partidos justifican su rol de "box-to-box", ese tipo de volante tan buscado en la actualidad. Claro está que si el Liverpool quiere llevárselo en este mercado de pases, tendrá que desembolsar nada menos que 120 millones de euros, valor de la cláusula impuesta por el club portugués.

Sin embargo, ese monto es demasiado hasta para un club enorme como el Liverpool: "Jürgen Klopp ha dicho que necesita más apoyo en el mediocampo y, a pesar de que descartó la posibilidad a principios de verano, Los Reds están luchando por encontrar la opción correcta en la ventana de transferencia; pero es poco probable que hagan una compra precipitada antes de la fecha límite (próximo jueves 1° se septiembre)", aclara el sitio web de Sky Sports.

De hecho, el Liverpool ya hizo una compra por muchísimos millones de dólares en este mercado de pases y, precisamente, fue al Benfica: Darwin Núñez valió la friolera de 100 millones de euros (86 millones de libras esterlinas). Por esta razón, es poco probable que los Reds hagan el movimiento por Fernández, aunque el simple interés habla del nivel mostrado por el ex River en este inicio de temporada.

Un gran beneficiado de este posible pase es River. Si el Liverpool o cualquier otro club ejecuta la cláusula, serían 30 millones de euros los que llegarían a las arcas de Núñez por una nueva transferencia de Fernández.