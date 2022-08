Lisandro Martínez, furor en Manchester United: el increíble cantito de los hinchas ingleses para el argentino

Después de un arranque turbulento en la Premier League, Lisandro Martínez comienza a convertirse en uno de los jugadores más adorados por los hinchas de Manchester United. Los Red Devils consiguieron este sábado en la mañana de Argentina su segundo triunfo consecutivo, 1 a 0 sobre Southampton como visitantes, y los fanáticos ya le dieron una ovación con un grito de guerra llamativo.

Al grito de "Argentina, Argentina", los hinchas de Manchester United reconocieron el rendimiento de Martínez, quien se llevó su segundo premio al mejor jugador del partido de forma consecutiva. En las redes sociales también elogiaron a Licha, quien llegó en esta temporada desde Ajax por 50 millones de libras esterlinas.

En principio, los fanáticos se mostraron escépticos con la contratación del central argentino ex Defensa y Justicia, considerando que deberían contar con defensores más altos y Lisandro mide 1,75m. Sobre todo, la comparación es con Harry Maguire, quien juega en ese puesto en la selección inglesa y es criticado por graves errores en los últimos tiempos. Martínez lo reemplazó para hacer dupla con el ex Real Madrid Raphael Varane, y fue gran figura en el clásico de la fecha pasada ante Liverpool y ahora ante el Southampton.

Lisandro Martínez lleva disputados cuatro partidos con la camiseta del Manchester United, y los hinchas ya lo quieren por su garra, su entrega y su gran nivel. Si bien el gol de Bruno Fernandes fue el que le dio a los Red Devils el triunfo este domingo, el argentino se llevó la mayoría de los elogios.

En cuanto a lo estadístico, Martínez tuvo siete rechazos de balón, cuatro intercepciones, cinco duelos aéreos y uno terrestre ganados y no solo no lo pasaron nunca sino que no cometió faltas. Varane, de 1,91m de altura, ganó tres de seis de arriba. El argentino, un gigante...

El próximo partido de Manchester United

Este jueves 1° de septiembre, el Manchester United de Erik Ten Hag visitará a Leicester City en el King Power Stadium, desde las 16 de Argentina. Los Foxes todavía no ganaron en el torneo y suman un empate y tres derrotas.