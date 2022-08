El palazo de un jugador de Atlético Tucumán a Boca: “Me da risa que con esa camiseta…”

Atlético Tucumán desperdició una chance inmejorable de cortarse sólo en la punta del campeonato y, en diez minutos, pasó de sacarle cinco puntos a su escolta Gimnasia y doce a Boca a quedar a únicamente dos del Lobo y a seis del Xeneize... Sin embargo, los reflectores del final apuntaron al golpe que, ya en tiempo agregado, Carlos Zambrano le dio en el rostro a Ignacio Maestro Puch adentro del área, el cual no fue considerado como meritorio de infracción tanto por el árbitro principal, Fernando Espinoza, como por aquellos que estaban en el VAR.

El eje de las declaraciones post partido de los jugadores tucumanos estuvo puesto en una jugada. Aunque Bruno Bianchi, defensor del Decano, también cargó y muy duro contra los futbolistas de Boca porque entendió que demoraron el juego después de que les remontaran el partido.

"Hacían tiempo, tiraban la pelota, escondían las pelotas... La verdad es que me da risa porque teniendo la camiseta de Boca esas cosas no deberían suceder. Ellos tienen que ganar bien y con prepotencia porque son jugadores de jerarquía. Son mejores que nosotros, es un club mejor que el nuestro, entonces esconder una pelota me parece lamentable", se quejó Bianchi, ante los micrófonos del programa Fútbol 1 de ESPN.

Hasta los 32' del segundo tiempo, Atlético Tucumán lo ganaba 1-0 con gol de Augusto Lotti. Pero el equipo de Hugo Ibarra contó con el ingreso inspirado de Luca Langoni y en diez minutos se lo dio vuelta con un doblete del juvenil de 19 años.

Pese a este resultado adverso en la Bombonera, los dirigidos por Lucas Pusineri se mantienen en la cima de la Liga Profesional con 32 puntos. Gimnasia tiene 30, Huracán y Godoy Cruz, 28; Argentinos, 27; y River y Boca, 26 (en ese orden por la diferencia de gol).