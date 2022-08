Dolor de cabeza para Scaloni: el jugador que será baja por 6 semanas y se pierde la gira de la Selección

La fecha FIFA de septiembre será de suma importancia para la Selección porque ahí, y durante octubre, es donde Lionel Scaloni y su cuerpo técnico terminarán de delinear los 26 apellidos que representarán a la Argentina en el próximo Mundial de Qatar 2022. Si bien hay muchas fijas, algunos nombres todavía pelean por un lugar y uno de sus futbolistas justamente, Juan Foyth, sufrió una lesión en la rodilla que lo hará perderse los dos amistosos y, lo más importante, los entrenamientos intragrupo.

Foyth, lesionado, se pierde la fecha FIFA de septiembre.

Según informó el periodista Gastón Edul, que cubre el día a día de la Albiceleste para TyC Sports, el ex Estudiantes padece una lesión que no es de gravedad, pero que sí lo marginará de los partidos contra Honduras (23/9 o 24/9) y Jamaica (27/9), en Estados Unidos: "Malas noticias: Juan Foyth tiene y es baja por 6 semanas. No le dan los tiempos para la gira de la Selección Argentina. No va a ser desafectado hasta el final para ver su evolución".

El defensor de 24 años se lastimó este domingo, en el empate 0-0 de su Villarreal contra Getafe, tras un choque con un delantero rival.

Foyth no es un titular indiscutido en el equipo de Scaloni, pero su versatilidad para ocupar las posiciones de central y lateral derecho, además del gran nivel que viene mostrando en el Submarino Amarillo hace dos temporadas, lo posicionan con serias chances de integrar la lista de 26 para Qatar.

Vale recordar que Foyth se quedó afuera a último momento, por decisión técnica, de la Copa América 2021, con la cual la Argentina cortó una sequía de 28 años sin títulos con un triunfo histórico 1-0 ante Brasil, en el Maracaná, en la final.