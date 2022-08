La tajante respuesta de Marcos Rojo sobre su continuidad en Boca y el interés de Estudiantes: “Estoy muy…”

En la previa del partido entre Boca y Atlético Tucumán, y en medio de varios rumores que indicaban un posible interés de Estudiantes, Marcos Rojo -de vuelta en los convocados tras su desgarro- dejó bien en claro cómo es su situación contractual. Desmintió que hubiera una cláusula de renegociación a finales de este año, a contramano de lo que se decía, y aseguró que su idea es respetar su vínculo, que vence en diciembre del 2023.

"Yo tengo contrato un año más en Boca: por este año y todo el año que viene. No he hablado con nadie, nadie me ha llamado. Nunca recibi una oferta de nada. No es real que mi contrato termina en diciembre de este año. Es hasta fines del año que viene. No tenemos un acuerdo, ni una cláusula, ni nada. Quería aclarar esta situación porque me han llegado muchos mensajes por redes sociales", dijo Rojo, firme y con convicción.

Además, en una nota que le brindó al canal oficial de Boca en YouTube, le bajó la espuma a rumores que lo vinculaban con una posible vuelta a Estudiantes: "Estoy agradecido a Estudiantes toda la vida, pero no he hablado con nadie. Estoy muy contento acá; pensando en Boca nada más".

Pese a su vuelta a la lista de concentrados tras casi un mes afuera de las canchas, Marcos Rojo, quien heredó la cinta de capitán por la salida de Carlos Izquierdoz, no será titular frente al Decano.