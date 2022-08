La lapidaria respuesta de Damonte a Gorosito: “No lo saludé porque…”

Frente a Gimnasia, Israel Damonte, por su pasado en Estudiantes y la declaración explosiva que hizo Néstor Gorosito en la previa con la cual lo acusaba de mandar a sus equipos (Sarmiento en este caso) a hacer tiempo sistemáticamente, vivió un partido aparte. Y después del mismo, se refirió a este clima enrarecido que se vivió en los días anteriores.

"Fueron palabras desafortunadas. Porque nosotros somos trabajadores, como club y cuerpo técnico. No ayudaron. Les dio de comer a mucha gente que está esperando algo así como para poder pegarnos. A veces tengo un título por el lugar donde vengo... Yo vengo de Estudiantes y se ha hablado durante mucho tiempo de la trampa, de equipo "bilardista". Estudiantes es otra cosa. Es trabajo, compañerismo, humildad. Humildad sobre todo. Humildad (repitió tres veces). Hay quipos grandes que, cuando ganaron su primera Libertadores, mi escuela ya tenía tres. Diez años antes, o veinte. Y hasta cincuenta, en otros casos", dijo Damonte, después del 0-0, basándose en que, para él, la rivalidad existente entre ambos equipos platenses fue el causante de estas declaraciones del técnico de Gimnasia.

En la conferencia previa al enfrentamiento entre Sarmiento y Gimnasia, Pipo Gorosito había sido muy duro: "Vamos a enfrentar a un rival que se va a tirar y hacer tiempo. Va a ser un partido difícil, vamos a tener que estar tres veces más mentalizados que hoy. Van a tirar la pelota afuera, van a desaparecer las pelotas... todas esas cosas no nos tienen que sacar de partido".

Producto de esta frase de Pipo es que Damonte decidió no saludarlo antes del pitido inicial y explicó el por qué: "Yo soy muy respetuoso de todos los entrenadores que vienen acá. Tal vez, iba a saludarlo (a Gorosito) y no me saludaba. No quise ese episodio ni ese cruce para no dramatizar. Se habló también de que íbamos a jugar con una camiseta especial roja y blanca, con los colores de Estudiantes. Yo ni sabía de eso. Pero creo que hubo un llamado para que no se use".