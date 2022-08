Los palazos a Riquelme de un excompañero de Boca: "No es todopoderoso, tiene que saber..."

En la Bombonera, Boca recibirá al equipo sensación del torneo. Este domingo, en condición de local, el Xeneize tendrá un partido clave ante Atlético Tucumán, líder en soledad de la Liga Profesional. En la previa del partido Walter Erviti, exjugador del Xeneize, apuntó contra Juan Román Riquelme por el presente que le toca atravesar a la institución.

Ambos jugadores compartieron plantel en 2011, bajo las ordenes de Falcioni.

Para comenzar, en diálogo con D Sports Radio, el ex jugador del Xeneize, no dudó en dejar clara su postura con respecto a la situación del club de La Ribera: "Con que sea eliminado de una copa o se peleen en el pasillo, no creo que esté contento con eso. Cuando las cosas no funcionan, lo que falla es el liderazgo".

Más tarde, quien fuera campeón del torneo local y la Copa Argentina en 2011, apuntó contra el máximo ídolo en la historia del Xeneize: "El que es elegido como el uno en un club no es todopoderoso, tiene que estar bien rodeado y saber delegar responsabilidades. A Boca toda la vida lo hizo grande su gente, nadie está por encima de la institución".

Erviti se tomó su tiempo para elogiar a Darío Benedetto, quien ocuparía un lugar en el banco de suplentes ante Atlético Tucumán, luego de cumplir la suspensión impuesta por el Consejo de Fútbol. "El mejor Benedetto está entre los mejores cinco centrodelanteros del continente".

En total, con la camiseta de Boca, el hombre surgido de las divisiones menores de San Lorenzo de Almagro disputó un total de 106 partidos, donde convirtió diez goles. En julio de 2013, llegó a un acuerdo con el club para rescindir su contrato y se convirió en nuevo refuerzo del Atlante FC de la Liga Mexicana.